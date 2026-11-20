Врач предупредил, что БАДы для потенции могут довести до инфаркта
Врач Прокофьев: БАДы для потенции повышают риск инфаркта и инсульта
Врач общей практики Денис Прокофьев заявил, что бесконтрольный приём сомнительных БАДов для повышения потенции повышает риск сердечно-сосудистых осложнений.
В беседе с изданием «Абзац» врач отметил, что особую опасность такие добавки представляют для мужчин старшего возраста.
«БАДы, которые используются для повышения эрекции, могут приводить к развитию инсультов и инфарктов. Потому что зачастую туда входят компоненты, которые усиливают кровоток, вызывая кратковременный спазм сосудов. Это у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, людей с повышенным риском тромбообразования может приводить к смертельному исходу», — предупредил Прокофьев.При этом специалист отметил, что добавки не устраняют причины эректильной дисфункции, которая связана с психологическими проблемами или заболеваниями сосудов. Врач советует мужчинам обратиться к урологу, а не заниматься самолечением.