Врач раскрыла неочевидную причину осенней бессонницы

06 октября 2025, 12:03

Врач Тананакина: Осенняя бессонница может говорить о проблемах с гормонами

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Осенняя бессонница, тревога и раздражительность могут указывать на нарушения в работе эндокринной системы. Об этом рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина», к.м.н. Наталия Тананакина.





По её словам, сокращение светового дня снижает выработку мелатонина — «гормона сна», что может привести к трудному засыпанию и снижению качества ночного отдыха. А дисфункция щитовидной железы или надпочечников способна только усиливает проблему.





«Дисбаланс гормонов кортизола и адреналина вызывает ночное пробуждение, тревожность, чувство напряжения и усталость. Длительная бессонница негативно влияет на работу иммунной системы, снижает концентрацию и повышает риск сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний», — пояснила Тананкина в беседе с Life.ru.