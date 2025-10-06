Врач раскрыла неочевидную причину осенней бессонницы
Врач Тананакина: Осенняя бессонница может говорить о проблемах с гормонами
Осенняя бессонница, тревога и раздражительность могут указывать на нарушения в работе эндокринной системы. Об этом рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина», к.м.н. Наталия Тананакина.
По её словам, сокращение светового дня снижает выработку мелатонина — «гормона сна», что может привести к трудному засыпанию и снижению качества ночного отдыха. А дисфункция щитовидной железы или надпочечников способна только усиливает проблему.
«Дисбаланс гормонов кортизола и адреналина вызывает ночное пробуждение, тревожность, чувство напряжения и усталость. Длительная бессонница негативно влияет на работу иммунной системы, снижает концентрацию и повышает риск сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний», — пояснила Тананкина в беседе с Life.ru.
Она добавила, что на гормональные нарушения могут указывать хроническая усталость, резкие перемены в настроении, учащённое сердцебиение, повышенная раздражительность, а также снижение работоспособности и концентрации.
Чтобы улучшить состояние, Тананкина посоветовала использовать дома яркое освещение, соблюдать режим сна, гулять, сохранять физическую активность, а в рацион добавить продукты с содержанием магния, витаминов группы B и белков.
Если бессонница сохраняется на протяжении длительного времени, эндокринолог порекомендовала обратиться к врачу и проверить гормональный фон.