У телепата Кашпировского обострение рака: телепат проходит лечение в московской клинике

Анатолий Кашпировский (Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

Советский психотерапевт и телепат Анатолий Кашпировский был госпитализирован в одну из московских больниц.



Как сообщает РЕН ТВ, медики планируют провести ему курс лучевой терапии в связи с обострением серьезного онкологического заболевания.

Кашпировский стал известен благодаря своим «дистанционным« сеансам лечения, которые он начал проводить в 1980–1990-х годах. Один из наиболее известных эпизодов — телесеанс для Ларисы Грабовской в 1988 году, который транслировался по телевидению.

Несмотря на критику со стороны научного сообщества, он продолжает продвигать свои методы психотерапии и исцеления на расстоянии.

Сейчас специалист проходит необходимое лечение под наблюдением врачей.

Софья Метелева

