У телепата Кашпировского обострение рака: телепат проходит лечение в московской клинике

06 октября 2025, 11:54

Телепат Кашпировский госпитализирован с онкологией — предстоит курс терапии

Анатолий Кашпировский (Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

Советский психотерапевт и телепат Анатолий Кашпировский был госпитализирован в одну из московских больниц.