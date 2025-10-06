У телепата Кашпировского обострение рака: телепат проходит лечение в московской клинике
Советский психотерапевт и телепат Анатолий Кашпировский был госпитализирован в одну из московских больниц.
Как сообщает РЕН ТВ, медики планируют провести ему курс лучевой терапии в связи с обострением серьезного онкологического заболевания.
Кашпировский стал известен благодаря своим «дистанционным« сеансам лечения, которые он начал проводить в 1980–1990-х годах. Один из наиболее известных эпизодов — телесеанс для Ларисы Грабовской в 1988 году, который транслировался по телевидению.
Несмотря на критику со стороны научного сообщества, он продолжает продвигать свои методы психотерапии и исцеления на расстоянии.
Сейчас специалист проходит необходимое лечение под наблюдением врачей.
Читайте также: