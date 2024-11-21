МЦД-1 и МЦД-2 с начала запуска воспользовались более 900 млн пассажиров

Фото: пресс-служба Минтранс МО
Более 900 млн пассажиров воспользовались поездами, следующими по двум Московским центральным диаметрам. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. МЦД-1 «Одинцово – Лобня» и МЦД-2 «Нахабино – Подольск» запустили пять лет назад, в 2019 году.
«Свыше 400 млн пассажиров проехали по МЦД-1, около 500 млн – по МЦД-2. В состав диаметров входят 19 подмосковных станций. МЦД обеспечили новый уровень транспортного обслуживания жителей Подмосковья. Это комфортные перевозки и сокращение времени в пути. Ежедневно более 400 тыс. подмосковных жителей используют скоростные поезда этих двух диаметров», – отметили в ведомстве.В Минтрансе Подмосковья напомнили, что в прошлом году запустили ещё два диаметра: МЦД-3 «Зеленоград-Раменское» и МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожный». Всего сейчас на территории региона расположены 49 станций МЦД.
Для комфорта перевозок продолжается обновление подвижного состава. Сейчас по диаметрам курсируют 99 новых поездов.
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Лора Луганская