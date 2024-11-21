МЦД-1 и МЦД-2 с начала запуска воспользовались более 900 млн пассажиров

Более 900 млн пассажиров воспользовались поездами, следующими по двум Московским центральным диаметрам. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. МЦД-1 «Одинцово – Лобня» и МЦД-2 «Нахабино – Подольск» запустили пять лет назад, в 2019 году.