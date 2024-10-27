Дептранс: на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы восстановили движение

Фото: istockphoto/hank5
На Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена восстановили движение, информирует столичный Дептранс.
«Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) восстановлено и вводится в график», — гласит публикация в Telegram-канале ведомства.По предварительной информации, сбой произошел из-за человека на путях. Движение приостановили от станции «Октябрьское поле» до «Баррикадной». В обратную сторону составы шли со временно увеличенными интервалами.
По сообщению телеканала РЕН ТВ, инцидент произошел на остановочном пункте «Беговая». Также журналисты, ссылаясь на источник, уточняли, что в результате произошедшего погиб мужчина.
Ранее сообщалось, что сделал россиянин с собственной матерью в Ижевске после того, как она обвинила его в безделье.
Читайте также:
Глава медиахолдинга Readovka Костылев доставлен в больницу в Москве
Бывший президент Боливии Моралес заявил о вооруженной попытке его задержания
360.ru: у крановщицы произошел инсульт в Москве на сорокаметровой высоте
Никита Кротов