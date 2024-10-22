На станции «Крымская» Троицкой линии началось строительство платформы и вестибюля

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На будущей станции «Крымская» Троицкой линии метро сооружают монолитные конструкции платформенного участка и одного из вестибюлей. Об этом сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов, передает пресс-служба столичного градкомплекса.
По словам Ефимова, в настоящее время завершается разработка грунта котлована, а на ряде участков уже началась обратная засыпка. Уточняется, что на будущей станции «Крымская» будет два наземных вестибюля.
В процессе реконструкции одноименной станции МЦК специалисты осуществят ее примыкание к западному вестибюлю станции Троицкой линии для удобной пересадки пассажиров. Согласно поручению столичного мэра Сергея Собянина, в Москве уделяют особое внимание качеству и безопасности строительства технически сложных объектов метрополитена.
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