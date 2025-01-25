Теперь в метро нельзя провозить животных без клетки

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Правила пользования Московским метрополитеном обновились. О них 25 января сообщили Tелеграм-канале «Дептранс Москвы».
Изменения коснулись перевозки животных, велосипедов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ). После введения нововведений такие колесные устройства, за исключением детских, можно транспортировать лишь в специальных чехлах, чтобы они не оставляли грязь в салоне и не пачкали вещи других пассажиров. А спуститься в метро с питомцами позволят лишь если они будут в клетках, специальных сумках или контейнерах, исключение — собаки-поводыри.
Остальные изменения тоже касаются СИМ: теперь по территории метрополитена и по подземным переходам запрещено передвигаться на мопедах, самокатах, моноколесах, сегвеях, гироскутерах, роликовых коньках — это представляет угрозу как для самих владельцев транспортных средств, так и для пеших пассажиров.
Еще в ведомстве запретили слушать музыку и смотреть видео без наушников.
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Остальные изменения тоже касаются СИМ: теперь по территории метрополитена и по подземным переходам запрещено передвигаться на мопедах, самокатах, моноколесах, сегвеях, гироскутерах, роликовых коньках — это представляет угрозу как для самих владельцев транспортных средств, так и для пеших пассажиров.
Еще в ведомстве запретили слушать музыку и смотреть видео без наушников.
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Ольга Енгалычева