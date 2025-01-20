В Подмосковье оптимизировали движение на четырёх перекрёстках

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Проезд на четырёх перекрёстках оптимизировали за минувшую неделю в трёх городских округах Московской области — Раменском, Ленинском и Красногорском — благодаря корректировке режима работы светофоров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В Красногорске был изменён режим светофора, регулирующего проезд на перекрёстке Путилковского шоссе с Проектируемым проездом №6411: из-за строительных работ было сокращено время проезда по шоссе. А в деревне Верея Раменского округа на семь секунд увеличили время выезда на Жуковское с Островецкого шоссе», — говорится в сообщении.Кроме того, была скорректирована работа светофором на двух перекрёстках в Ленинском округе: в посёлке Володарского на пересечении улиц Живописная и Центральная разделили транспортные потоки, а в посёлке Мисайлово на десять секунд увеличили время выезда на Володарское шоссе из ЖК «Пригород Лесное».
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