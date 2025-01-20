Метро в Долгопрудном: станция «Физтех», планы развития метрополитена в городе

Долгопрудный — город в Московской области, расположенный недалеко от Москвы. Он привлекает жителей развитой инфраструктурой, уютными парками и зонами отдыха. Однако отсутствие собственных станций метро существенно осложняет жизнь горожан, вынуждая их ежедневно преодолевать значительные расстояния до ближайших станций.