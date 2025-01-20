Метро в Долгопрудном: станция «Физтех», планы развития метрополитена в городе

Фото: iStock/ hank5
Долгопрудный — город в Московской области, расположенный недалеко от Москвы. Он привлекает жителей развитой инфраструктурой, уютными парками и зонами отдыха. Однако отсутствие собственных станций метро существенно осложняет жизнь горожан, вынуждая их ежедневно преодолевать значительные расстояния до ближайших станций.
О том, когда город будет избавлен от чрезмерной транспортной нагрузки, читайте в материале «Радио 1».
Фото: Telegram-канал Сергея Собянина
В самом начале этот проект задумывался как создание наземного метро. Однако после более детальной проработки было принято решение делать полноценную подземную линию метрополитена.
Станция «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии была открыта для пассажиров 7 сентября 2023 года. Новые станции этого направления соединили столичный район Северный с центром города, что повысило его транспортную доступность. Второй (северный) вестибюль станции был открыт 3 января 2025 года.
Доехать по направлению Долгопрудный — Москва можно автобусом. Автобусный маршрут № 368 курсирует от «Платформа Долгопрудная» до метро «Ховрино» в Москве. От остановки «Платформа Долгопрудная» до станции «Физтех» ходит автобус №545. Остановку Долгопрудный (Парк Культуры) — Москва (м. Ховрино) соединяет маршрут 368у.
Чтобы добраться из Долгопрудного в Москву, можно воспользоваться электричкой. В настоящее время по маршруту Долгопрудный — Москва курсирует 51 электропоезд. Быстрее всего вы сможете добраться электричкой за 5 мин, самой медленной доберетесь за 34 мин. Среднее время в пути — 28 мин.
В последние годы Долгопрудный активно развивается, и одним из ключевых проектов является расширение сети метрополитена. Ожидается, что новые станции метро в Долгопрудном откроются в течение нескольких лет, однако эта информация не подтверждена. Важно отметить, что запуск новых станций значительно улучшит транспортную доступность города и сократит время в пути для жителей.
Новые станции метро в Долгопрудном могут быть расположены в стратегически важных районах города. Основные точки, где планируется строительство, включают:
1. Станция «Долгопрудная» — она станет центральной и обеспечит удобный доступ к основным транспортным узлам.
2. Станция «Космонавтов» — расположенная в районе, где сосредоточены образовательные учреждения и жилые комплексы, эта станция будет особенно востребована среди студентов и семей.
3. Станция «Южная» — планируется, что она улучшит связь с южными районами города и обеспечит дополнительный поток пассажиров.
Каждая из новых станций будет оснащена современными удобствами и обеспечит комфортный переход на наземный транспорт.
Развитие метрополитена в Долгопрудном не ограничивается только строительством новых станций. Власти города также планируют:
• Увеличение частоты движения поездов -— для обеспечения более комфортного и быстрого передвижения пассажиров.
• Создание новых пересадочных узлов — это позволит жителям легко переходить на другие виды транспорта, включая автобусы и трамваи.
• Модернизацию существующих станций -— с целью повышения уровня безопасности и комфорта для пассажиров.
Кроме того, в рамках программы развития метрополитена предусмотрено внедрение современных технологий, таких как электронные табло с информацией о времени прибытия поездов и системы бесконтактной оплаты проезда. Это сделает поездки более удобными и эффективными.
Читайте также:
За неправильную выброшенную елку россиян могут оштрафовать на 4 тысячи рублей
Исцеляла великих и видела будущее: зачем патриарх Кирилл встречался с Джуной
В Госдуме высказались о готовности к дополнительной индексации пенсий россиянам
Метро в Долгопрудном
В городе планируется построить легкое метро. Трасса уже определена, она пройдет вдоль линии Савеловского направления Московской железной дороги. Количество путей – два. На трассе будет организовано пять остановочных пунктов: Новодачная, Долгопрудная, Водники, Хлебниково, Шереметьевская. Точные сроки пока не известны, однако городские и областные власти активно занимаются реализацией этих проектов.
Станция метро «Физтех» в Долгопрудном
Фото: Telegram-канал Сергея Собянина
В самом начале этот проект задумывался как создание наземного метро. Однако после более детальной проработки было принято решение делать полноценную подземную линию метрополитена.
Станция «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии была открыта для пассажиров 7 сентября 2023 года. Новые станции этого направления соединили столичный район Северный с центром города, что повысило его транспортную доступность. Второй (северный) вестибюль станции был открыт 3 января 2025 года.
Как добраться из Долгопрудного в Москву
Доехать по направлению Долгопрудный — Москва можно автобусом. Автобусный маршрут № 368 курсирует от «Платформа Долгопрудная» до метро «Ховрино» в Москве. От остановки «Платформа Долгопрудная» до станции «Физтех» ходит автобус №545. Остановку Долгопрудный (Парк Культуры) — Москва (м. Ховрино) соединяет маршрут 368у.
Чтобы добраться из Долгопрудного в Москву, можно воспользоваться электричкой. В настоящее время по маршруту Долгопрудный — Москва курсирует 51 электропоезд. Быстрее всего вы сможете добраться электричкой за 5 мин, самой медленной доберетесь за 34 мин. Среднее время в пути — 28 мин.
Когда откроются новые станции метро в Долгопрудном
В последние годы Долгопрудный активно развивается, и одним из ключевых проектов является расширение сети метрополитена. Ожидается, что новые станции метро в Долгопрудном откроются в течение нескольких лет, однако эта информация не подтверждена. Важно отметить, что запуск новых станций значительно улучшит транспортную доступность города и сократит время в пути для жителей.
Метро в Королёве: когда построят, МЦД-5 и ближайшие к городу станции
Где будут располагаться новые станции метро в Долгопрудном
Новые станции метро в Долгопрудном могут быть расположены в стратегически важных районах города. Основные точки, где планируется строительство, включают:
1. Станция «Долгопрудная» — она станет центральной и обеспечит удобный доступ к основным транспортным узлам.
2. Станция «Космонавтов» — расположенная в районе, где сосредоточены образовательные учреждения и жилые комплексы, эта станция будет особенно востребована среди студентов и семей.
3. Станция «Южная» — планируется, что она улучшит связь с южными районами города и обеспечит дополнительный поток пассажиров.
Каждая из новых станций будет оснащена современными удобствами и обеспечит комфортный переход на наземный транспорт.
Планы развития метрополитена в Долгопрудном
Развитие метрополитена в Долгопрудном не ограничивается только строительством новых станций. Власти города также планируют:
• Увеличение частоты движения поездов -— для обеспечения более комфортного и быстрого передвижения пассажиров.
• Создание новых пересадочных узлов — это позволит жителям легко переходить на другие виды транспорта, включая автобусы и трамваи.
• Модернизацию существующих станций -— с целью повышения уровня безопасности и комфорта для пассажиров.
Кроме того, в рамках программы развития метрополитена предусмотрено внедрение современных технологий, таких как электронные табло с информацией о времени прибытия поездов и системы бесконтактной оплаты проезда. Это сделает поездки более удобными и эффективными.
Читайте также:
За неправильную выброшенную елку россиян могут оштрафовать на 4 тысячи рублей
Исцеляла великих и видела будущее: зачем патриарх Кирилл встречался с Джуной
В Госдуме высказались о готовности к дополнительной индексации пенсий россиянам
Елена Генералова