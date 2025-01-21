Жителям Подмосковья напомнили о правилах перевозки спортинвентаря в автобусах

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Правила перевозки спортивного инвентаря в автобусах напомнили пассажирам представители компании «Мострансавто», они отметили, что возможность провезти инвентарь бесплатно зависит от его габаритов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Бесплатно в автобусах компании «Мострансавто» можно перевозить спортинвентарь, который не превышает 120 сантиметров в высоту, длину и ширину. Это, например, коньки или хоккейные клюшки. Более крупные предметы и вещи с нестандартными габаритами можно перевозить за отдельную плату, но только если все параметры в сумме не превышают 180 сантиметров», — говорится в сообщении.Стоимость провоза крупного спортинвентаря зависит от типа поездки и расстояния: в городском автобусе билет будет стоить 59 рублей, а в пригородном при поездке до 25 км включительно — 59 рублей, на расстояние от 25 до 50 км — 118 рублей, а более 50 км — 177 рублей.
Спортивное снаряжение не должно пачкать пассажиров. Кроме того, если оно мешает входу и выходу людей, водитель имеет право отказаться перевозить его.
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Лев Каштанов