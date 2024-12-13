Между Краснознаменском и Наро-Фоминском запускают автобусный маршрут

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Автобусный маршрут, связывающий подмосковные города Краснознаменск и Наро-Фоминск запустят с 14 декабря, ежедневно на нём будет совершаться шесть рейдов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Первый автобус будет отходить от остановки «Школа №7» в Наро-Фоминске в 06:30, последний — от остановки «Госпиталь» в Краснознаменске в 18:30», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новый маршрут станет дополнением к действующему автобусному маршруту №1023 «Тарасково — Наро-Фоминск». При этом расписание и количество рейсов на основной схеме движения не изменится.
Фото: пресс-служба МТДИ МО
Сейчас новый автобусный маршрут запускают в тестовом режиме: если он окажется востребованным, то станет постоянным.
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Лев Каштанов