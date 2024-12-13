На обходе Малых Вязём на ЦКАД в МО завершили бетонирование последнего участка

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Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин заявил, что в Московской области подходит к завершению строительство обхода деревни Малые Вязёмы на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). Дорожные рабочие завершили бетонирование последнего участка путепровода, что обеспечит непрерывный проезд для автомобилей. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Правительства России.
Марат Хуснуллин сообщил о продолжающейся работе по улучшению транспортной связанности регионов, что важно для качества жизни граждан и развития территорий. Он отметил, что ведется строительство обходов населённых пунктов для разгрузки улично-дорожной сети.
Вице-премьер отметил, что на обходе активно продолжаются работы по укладке верхнего слоя покрытия. Для обеспечения безопасности дорожного движения устанавливаются барьерные ограждения и наносится дорожная разметка. Открытие движения по этому обходу значительно улучшит транспортную доступность подмосковных городов.
Протяженность обхода составляет немного более 4 км, на его территории расположены пять искусственных сооружений: три путепровода, проходящие через Ямскую улицу, Можайское шоссе и железнодорожные пути Смоленского направления Московской железной дороги, а также мост через реку Большую Вязёмку и тоннель.
Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко отметил, что работы осуществляются в условиях высокой плотности городской застройки. В данный момент в проекте задействованы 126 единиц специализированной техники и 436 сотрудников.
Помимо этого, по его словам, на начальном этапе работ по строительству дороги были сложные задачи, связанные с переустройством инженерных коммуникаций. После этого началось строительство основного хода и искусственных сооружений. Он подчеркнул, что проект учитывает интересы местных жителей, поэтому на обходе Малых Вязём устанавливаются шумозащитные и грязезащитные экраны.
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«В том числе по поручению Президента строим обход деревни Малые Вязёмы на самом узком участке ЦКАД» — пояснил Хуснуллин.
Вице-премьер отметил, что на обходе активно продолжаются работы по укладке верхнего слоя покрытия. Для обеспечения безопасности дорожного движения устанавливаются барьерные ограждения и наносится дорожная разметка. Открытие движения по этому обходу значительно улучшит транспортную доступность подмосковных городов.
Протяженность обхода составляет немного более 4 км, на его территории расположены пять искусственных сооружений: три путепровода, проходящие через Ямскую улицу, Можайское шоссе и железнодорожные пути Смоленского направления Московской железной дороги, а также мост через реку Большую Вязёмку и тоннель.
Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко отметил, что работы осуществляются в условиях высокой плотности городской застройки. В данный момент в проекте задействованы 126 единиц специализированной техники и 436 сотрудников.
Помимо этого, по его словам, на начальном этапе работ по строительству дороги были сложные задачи, связанные с переустройством инженерных коммуникаций. После этого началось строительство основного хода и искусственных сооружений. Он подчеркнул, что проект учитывает интересы местных жителей, поэтому на обходе Малых Вязём устанавливаются шумозащитные и грязезащитные экраны.
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Дарья Осипова