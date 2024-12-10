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В Подмосковье окрыли эстакаду между Каширским шоссе и трассой А-105

Фото: пресс-служба правительства МО/Марат Магомедов

Фото: пресс-служба правительства МО/Марат Магомедов

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Проезд по разворотной эстакаде между Каширским шоссе и трассой А-105, расположенной в районе деревни Апаринка Ленинского округа, открыли сегодня, 10 декабря. О том, что новая эстакада даст жителям, а также о ходе работ по дальнейшей реконструкции Каширского рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы сегодня находимся в Ленинском округе. Здесь предстоит осуществить четыре этапа реконструкции Каширского шоссе. Первый — это разворотная петля между шоссе и А-105, которую запустили сегодня. В ближайшее время уберем светофор на улице Газовиков. Жителям будет гораздо проще разворачиваться в начале Каширского шоссе», — сказал Андрей Воробьёв.
Он добавил, что второй этап — строительство развязки между Каширским и Володарским шоссе. Эти работы близятся к завершению.



«Строители закончат все бетонные работы зимой и при первой возможности застелют асфальт: в конце февраля или первой декаде марта. Таким образом, следующий этап очень важной реконструкции также будет завершён», — подчеркнул Андрей Воробьёв.

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Он также сообщил, что в будущем году начнётся реализация третьего этапа модернизации трассы — расширение Старокаширского шоссе. А во втором полугодии будущего года стартует заключительный — четвёртый — этап реконструкции: выезд из города Видное со строительством развязки.

«Кроме того, в конце декабря мы также запускам здесь первые 16 км концессионной дороги — Южно-Лыткаринского шоссе. Все это масштабные работы. Городской округ растет и требует очень заметных инвестиций в инфраструктуру, в том числе дорожную», — отметил глава региона.
Андрей Воробьёв также рассказал о масштабных мероприятиях по развитию дорожной инфраструктуры в других округах. В частности, две дороги в ближайшее время откроют в Мытищах: Мытищинскую хорду, которая свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе, и расширенное до четырёх полос Пироговское шоссе. А в Одинцовском округе откроется проезд по путепроводу на ЦКАД в Малых Вязёмах. Кроме того, в следующем году планируется масштабная реконструкция Носовихинского шоссе.

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#строительство
#дороги
#ленинский городской округ
Новый символ для банкноты в 1 тыс. рублей выберут народным голосованием
10 декабря 2024, 16:05

Фото: пресс-служба Национального центра «Россия»

Два дня осталось до завершения онлайн-голосования за новый символ для банкноты номиналом 1 тыс. рублей. Принять в нём участие может каждый россиянин, сообщили в пресс-службе Национального центра «Россия».
Народное голосование за символы для банкноты, посвящённой Приволжскому федеральному округу, стартовало на площадке Национального центра «Россия» на открытом заседании Консультативного совета по банкнотам Банка России. Проголосовать можно на сайте Банка России
«Там представлено 25 объектов из регионов Приволжья - известные достопримечательности, памятники, исторические и современные здания, объекты культурного наследия. Список составили эксперты Консультативного совета по банкнотам. Каждый участник может выбрать один объект. Символы, которые наберут наибольшее число голосов, будут использованы художниками Банка России и Гознака для разработки многоплановой композиции банкноты», – говорится в сообщении.
Новый дизайн оборотной стороны банкноты 1 тыс. рублей планируют представить в будущем году

Народное онлайн-голосование продлится до полудня 12 декабря.

Национальный центр «Россия» создан по распоряжению президента России Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны на постоянной основе.

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#голосование
#россия
#россияне
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Главный флаг Украины исчез с флагштока в центре Киева
10 декабря 2024, 15:49

Фото: iStock/alzay

В Киеве из-за сильного ветра был поврежден самый большой флаг страны около монумента «Родина-мать». Об этом сообщили в Telegram-канале городской администрации.
Уточняется, что полотнище снято с флагштока для замены. По данным источника, флаг размером 16 на 24 метра будет заменен в течение суток.

Согласно сообщению украинского издания «Фокус», сегодня во многих украинских областях идет дождь и снег.

Ранее сообщалось, что мэр города Вьен на юго-востоке Франции Тьерри Ковач распорядился снять с фронтона здания администрации украинский флаг после заявления Владимира Зеленского о сотрудничестве с Азербайджаном. ​Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#дождь
#флаг
#снег
#мэр
#украина
#киев
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Киберэксперт назвал три главные схемы мошенников перед Новым годом
Киберэксперт Егоров: мошенники активизируются в период распродаж к Новому году
10 декабря 2024, 15:35

Фото: iStock/JuYochi

Мошенники активизируются в период массовых распродаж и акций перед Новым годом. Об этом сообщил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров, перечислив три главные схемы аферистов. По словам киберэксперта, первая — это обман через поддельные сайты и рассылки от крупных сетей, вторая — мошенничество при помощи новостной повестки о различных льготах и выплатах.
«Сезонное мошенничество с фейковыми ресурсами для покупки билетов, бронирования отелей и другими сервисами. Преступники часто заманивают потенциальных жертв низкими ценами или эксклюзивными предложениями. Если стоимость товара или услуги существенно отличается от рыночной, это повод насторожиться», — назвал он третью схему в беседе с «Газетой.Ru».
О еще одной мошеннической схеме рассказали в «Сiбдепо». В кузбасских чатах стали появляться заманчивые предложения быстрого заработка, где людям предлагают «отдать в аренду» свои аккаунты сервиса «Авито» якобы для рекламы магазина автозапчастей. Однако на портале подчеркивают, что арендой аккаунтов занимаются злоумышленники для корыстных целей.
«Нет, это точно не мы. У нас что, аккаунт взломали? Мы такими вещами не занимаемся, аккаунты не арендуем. Наверное, это мошенники», — заверили журналистов в компании, от имени которой писали мошенники.
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#мошенники
#преступники
#мошенничество
#услуги
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#компании
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На подмосковных дорогах за неделю ликвидировали около 3,4 тыс. ям
10 декабря 2024, 15:10

Фото: iStock/JuYochi

Около 3,4 тыс. дефектов покрытия устранили на региональных и муниципальных дорогах Московской области за неделю, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«На региональных дорогах области специалисты Мосавтодора заделали около двух с половиной тысяч ям, на муниципальных дорогах было ликвидировано 880 дефектов покрытия», — уточнили в министерстве.
Больше всего на региональных дорогах устранили в Орехово-Зуеве, Ликино-Дулёве, Воскресенске, Шатуре и Егорьевске. На муниципальных дорогах самый большой объём работ по ямочному ремонту провели на территории Ленинского, Раменского и Наро-Фоминского округов.

Отмечается, что ямочный ремонт проводится в Подмосковье каждый день в течение всего года.

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#дороги
#ремонт дорог
#ямочный ремонт
#минтранс мо
#автодор
#московская область
#подмосковье
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Подмосковные десятиклассники написали диагностическую работу по биологии
10 декабря 2024, 15:06

Фото: Министерство образования Московской области

10 декабря 2024 года более трёх тысяч учеников старших классов Подмосковья, изучающих биологию на углублённом уровне, приняли участие в региональной диагностической работе (РДР). Ранее аналогичные работы проводились по физике и химии, сообщает Министерство образования Московской области.
Диагностическая работа проходила онлайн и включала 18 заданий, на выполнение которых было отведено 100 минут с учётом перерывов. Максимальное количество баллов, которое можно было набрать за эту работу — 33, а минимальное количество баллов для подтверждения базового уровня знаний — 17.

Независимые эксперты через Единую автоматизированную систему оценки качества образования в Московской области будут проверять работы до 16 декабря.

Учителя смогут использовать результаты этой диагностики для оценки степени усвоения материала учениками, выявления пробелов в знаниях и своевременного их устранения.

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#работа
#учителя
#эксперты
#диагностика
#школьники
#подмосковье
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В Люберцах выставили на торги подряд на благоустройство Наташинского парка
10 декабря 2024, 14:55

Фото: Министерство образования Московской области

Третий этап работ по благоустройству планируют провести в Наташинском парке культуры и отдыха в городском округе Люберцы, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет установить в парке малые архитектурные формы, уложить покрытие, покрасить ограждения, провести озеленение и пр. Все работы должны быть завершены в 2025 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 319 миллионов 720 тысяч 845 рублей 17 копеек. Заявки принимаются до 20 декабря. Работы будут проводиться в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды» и финансироваться из бюджетов Московской области и округа Люберцы.

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#комитет по конкуретной политике мо
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#торги
#благоустройство
#люберцы
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В России вырастут штрафы за управление транспортом в состоянии опьянения
Штрафы за управление ТС в состоянии опьянения вырастут до 45 тысяч рублей
10 декабря 2024, 14:54

Фото: istockphoto/z1b

В России штрафы за управление ТС в состоянии опьянения вырастут до 45 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ, размещенный в думской электронной базе.
В проекте поправки предлагается внести изменения в статью 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В частности, в абзаце втором части 1 заменить слово «тридцати» на «сорока пяти», в абзаце втором части 2 также заменить «тридцати» на «сорока пяти», а в абзаце втором части 3 — аналогично заменить «тридцати» на «сорока пяти».

Помимо этого, стало известно, что штрафы за выезд на встречную полосу увеличатся с 5 до 7,5 тысячи рублей. Кроме того, комитет Госдумы по государственному строительству поддержал поправку, согласно которой штраф за проезд на красный свет светофора или на запрещающий жест регулировщика увеличится с 1000 рублей до 1500 рублей.

С наступлением нового года в России традиционно вводятся новые штрафы для водителей. Какие изменения ждут автолюбителей с 1 января 2025 года читайте в материале «Радио 1».

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#штраф
#поправки
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Жители и гости Подмосковья могут посетить ярмарки «Парки. Баранки»
10 декабря 2024, 14:52

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

14 декабря 90 парков Московской области организуют общеобластное мероприятие «Парки. Баранки», приуроченное к Международному дню чая, сообщат Министерство культуры и туризма Московской области.
Гостей ожидают разнообразные развлечения: ярмарки, концерты и праздничные мероприятия.

Парк Мира в Коломне приглашает посетителей на демонстрацию уникальных самоваров и дегустацию баранок и конфет от весёлых скоморохов. На танцевальной площадке будет выступать конный клуб с трюковым шоу, джигитовкой и акробатическим рок-н-роллом.

Парк культуры и отдыха в Жуковском предлагает юным гостям игру-квест «Вместе с чаем не скучаем» и мастер-класс по созданию праздничных открыток. Завершится праздник мастер-классом по кадрили.

В парке «Ёлочки» в городском округе Домодедово будут работать новогодняя ярмарка и зона развлечений с ряжеными персонажами, которые будут раздавать баранки. Взрослые и дети смогут принять участие в мастер-классе по росписи самовара с профессиональным художником.

Парк «Свердловский» в Лосино-Петровском подготовил встречу с Морозом Ивановичем, ярмарку мастеров и мастер-класс по росписи баранок. Юных посетителей ждут квест «Зимние дорожки» и дискотека.В детском городке «Сказочный» в Красногорске можно посетить выставку чайных историй и ярмарку мастеров. Кроме того, для взрослых и детей будут организованы спортивные эстафеты.

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#минкульттуризма мо
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#парки
#ярмарки
#зима
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Подмосковных школьников пригласили на онлайн-олимпиаду «Безопасный интернет»
10 декабря 2024, 14:45

Фото: сайт safenet.uchi.ru

На образовательной платформе Учи.ру проходит онлайн-олимпиада «Безопасный интернет». Её проводят в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика России», сообщили в пресс-службе организаторов.
«Олимпиада направлена на повышение цифровой грамотности школьников, формирование у них навыков безопасного поведения в Сети. Она будет проводиться до 23 декабря в онлайн-формате для учеников 1-11 классов всех регионов России. Для участия достаточно иметь компьютер с современным браузером и выходом в интернет. Участие бесплатное», – говорится в сообщении.
Ученик может стать участником олимпиады как в школе, так и дома. Нужна регистрация школьника на платформе либо родителем, либо учителем – на сайте мероприятия.

Олимпиада проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

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#олимпиада
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#ученики
#образование
#россия
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