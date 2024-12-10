В Подмосковье окрыли эстакаду между Каширским шоссе и трассой А-105

Фото: пресс-служба правительства МО/Марат Магомедов
Проезд по разворотной эстакаде между Каширским шоссе и трассой А-105, расположенной в районе деревни Апаринка Ленинского округа, открыли сегодня, 10 декабря. О том, что новая эстакада даст жителям, а также о ходе работ по дальнейшей реконструкции Каширского рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы сегодня находимся в Ленинском округе. Здесь предстоит осуществить четыре этапа реконструкции Каширского шоссе. Первый — это разворотная петля между шоссе и А-105, которую запустили сегодня. В ближайшее время уберем светофор на улице Газовиков. Жителям будет гораздо проще разворачиваться в начале Каширского шоссе», — сказал Андрей Воробьёв.Он добавил, что второй этап — строительство развязки между Каширским и Володарским шоссе. Эти работы близятся к завершению.
«Строители закончат все бетонные работы зимой и при первой возможности застелют асфальт: в конце февраля или первой декаде марта. Таким образом, следующий этап очень важной реконструкции также будет завершён», — подчеркнул Андрей Воробьёв.
Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова
Он также сообщил, что в будущем году начнётся реализация третьего этапа модернизации трассы — расширение Старокаширского шоссе. А во втором полугодии будущего года стартует заключительный — четвёртый — этап реконструкции: выезд из города Видное со строительством развязки.
«Кроме того, в конце декабря мы также запускам здесь первые 16 км концессионной дороги — Южно-Лыткаринского шоссе. Все это масштабные работы. Городской округ растет и требует очень заметных инвестиций в инфраструктуру, в том числе дорожную», — отметил глава региона.Андрей Воробьёв также рассказал о масштабных мероприятиях по развитию дорожной инфраструктуры в других округах. В частности, две дороги в ближайшее время откроют в Мытищах: Мытищинскую хорду, которая свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе, и расширенное до четырёх полос Пироговское шоссе. А в Одинцовском округе откроется проезд по путепроводу на ЦКАД в Малых Вязёмах. Кроме того, в следующем году планируется масштабная реконструкция Носовихинского шоссе.
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