Между Подмосковьем и Владимирской областью установят границу

Фото: Министерство территориальной политики Московской области
В настоящее время границы между Московской областью и Владимирской областью остаются нечеткими. Во вторник представители Министерства территориальной политики Московской области провели выездное совещание, посвященное установлению границ между этими соседними регионами, сообщает Министерство территориальной политики Московской области.
На встрече, которая состоялась во Владимире, удалось обсудить и решить ряд важных вопросов. В частности, было решено устранить анклавы, которые ранее находились на территории Подмосковья.
Московская область сохранит свои особо охраняемые природные территории, а также к ее границам будут присоединены земли, необходимые для обеспечения доступа к нескольким садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ) в Павлово-Посадском городском округе. Это решение было принято в ответ на запросы местных жителей и учло их мнение.
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Дайана Хусинова