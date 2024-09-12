Провоз велосипедов на поездах ЦППК будет бесплатным 14 сентября

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Бесплатный провоз велосипедов введёт на своих поездах Центральная пригородная пассажирская компания на территории Москвы и Подмосковья в ближайшую субботу, 14 сентября, в связи с Московским осенним велофестивалем, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры области со ссылкой на ЦППК.
«Для того, чтобы провезти свой велосипед, пассажир должен будет оформить бесплатный билет в кассе или автомате ЦППК», — отмечается в сообщении.Фестиваль будет проходить с полудня до 17 часов. Заезд стартует от центрального входа ВДНХ, а финишировать участники будут на Крылатской улице.
Отмечается, что в границах МЦД велосипеды можно всегда провозить бесплатно, а на других направлениях в обычные дни бесплатный проезд действует с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00.
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