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На дорогах Подмосковья установили более 20 км тросовых ограждений

12 сентября 2024, 15:23
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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Свыше 20,5 километров тросовых ограблений установили на 60 участках региональных дорог в пяти городских округах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.


«Тросовое ограждение разделяет транспортные потоки на потенциально опасных дорожных участках и предотвращает выезд автомобилей на встречную полосу, что снижает риск лобовых столкновений», — отметил зампред подмосковного правительства — глава Минстранса области Алексей Гержик.
Он добавил, что тросами оборудовали участки дорог в Раменском, Сергиево-Посадском и Одинцовском округах, а также в Коломне и Лобне. Работы провели в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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#подмосковье
16 сентября на ВДНХ обсудят туристический потенциал Московской области
12 сентября 2024, 15:24

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

16 сентября павильон «Узбекистан» на ВДНХ станет местом проведения роуд-шоу в рамках Года туризма Узбекистана в России, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Роуд-шоу предоставит возможность установить деловые контакты и создать новые партнёрства в туристической сфере. Участники ознакомятся с новыми возможностями для развития туризма в Узбекистане, обменяются опытом и наладят перспективное сотрудничество.

Туристический бизнес сможет активно участвовать в роуд-шоу. Участники узнают о богатом культурном и историческом наследии Узбекистана, новых туристических маршрутах и возможностях взаимовыгодного сотрудничества.

Заявки принимаются до 15 сентября 2024 года. Для регистрации нужно отправить письмо на электронную почту sukhanova.ana@mosreg.ru.

Начало программы в 13:30. Вход свободный.

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#подмосковье
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#роуд-шоу
#минкульттуризма мо
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Симоньян призвала ФБР подписаться на её Telegram-канал
12 сентября 2024, 15:20

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян порекомендовала сотрудникам ФБР подписаться на её личный Telegram-канал «Маргарита Симоньян из дома».
«Дорогое ФБР, подпишитесь на мой Telegram-канал «Маргарита Симоньян из дома» и узнайте всё о моих любимых блюдах — с фотографиями и рецептами!» — прокомментировала Симоньян.

А вот основатель Telegram Павел Дуров начал сотрудничать с французскими спецслужбами и властями. Об этом сообщило издание URA.RU со ссылкой на Liberation. Как передают argumenti.ru, Дуров дал согласие предоставлять информацию для идентификации злоумышленников.

Ранее сообщалось, что к журналистке RT в Майами нагрянули с обыском 20 агентов ФБР. Отмечалось, что женщину избили и обыскали. Всё произошло в районе пяти часов утра, когда она ещё спала.

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#журналисты
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В Жуковском собрали новую партию гуманитарной помощи военнослужащим
12 сентября 2024, 14:46

Фото: пресс-служба администрации г. о.Жуковский

Сегодня в Жуковском прошла погрузка гуманитарной помощи, предназначенной для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. В рамках этой акции к отправке были подготовлены строительные материалы, инструменты, генераторы, медикаменты, средства личной гигиены и маскировочные сети, сообщает пресс-служба администрации г. о.Жуковский.
«Большую помощь в этой работе оказывает фонд «Крылья Беркута». Пообщался с председателем фонда Андреем Утиным и замкомандира батальона одной из частей, куда, в частности, направится собранный груз. Уточнил, какая помощь еще необходима, что требуется передать нашим бойцам при следующих отправках», — прокомментировал глава Жуковского Борис Аубакиров.
Организатор мероприятия выразил благодарность фонду «Крылья Беркута», а также всем жителям, местным предпринимателям, общественным организациям, депутатам, волонтерам и семьям военнослужащих за поддержку в сборе, погрузке и отправке этой гуманитарной помощи.

Пункт сбора гуманитарной помощи размещён по адресу: ул. Фрунзе, д23,

Режим работы: понедельник-пятница с 16:00 до 18:00.

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#помощь
#гуманитарная помощь
#жуковский
#фонд
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В Подмосковье до конца года отремонтируют 34 соцучреждения
12 сентября 2024, 14:43

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

34 социальных учреждения отремонтируют в текущем году в Московской области, на эти цели выделено более миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«В этом году свыше одного миллиарда рублей направлено на улучшение и модернизацию социальных учреждений. Помимо ремонта мы закупаем новое современное оборудование», — отметила первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Она добавила, что уже в октябре на территории Московской области будет открыт крупнейший в России центр для детей и взрослых с нарушениями слуха и зрения. Реабилитацию там смогут пройти люди из разных регионов страны.

В министерстве отметили, что в план по ремонту вошли детские лагеря, семейные центры, пансионаты, а также комплексные центры социального обслуживания и реабилитации.

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#минсоцразвития мо
#ремонт
#социальная инфраструктура
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Министр обороны Белоусов провел инспекцию в Военно-воздушной академии в Воронеже
12 сентября 2024, 13:53

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел инспекцию в Военно-воздушной академии в Воронеже. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проверил подготовку специалистов Воздушно-космических сил в Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в Воронеже», — указано в сообщении.
По данным министерства, глава академии Геннадий Зиборов рассказал руководителю МО РФ о подготовке летчиков, инженеров, кадров беспилотной авиации, радиоэлектронной борьбы и других специальностей.
«Курсанты академии летных специальностей, а также специалисты беспилотной авиации в ходе обучения выполняют практические полеты и гарантированно имеют необходимый уровень налета для выпускника», — доложил Зибров.
Ранее сообщалось, что министр обороны Андрей Белоусов отправил телеграммы российским военным, освобождавшим населенные пункты Мемрик и Новогродовка в ДНР.
«Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 30-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением от врага населенного пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики», — поделились в МО РФ.
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#мо
#специалисты
#министр
#полеты
#вс рф
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PlayHub «Ферма» в Котельниках признан лучшей игровой площадкой
12 сентября 2024, 13:52

Фото: Министерство жилищной политики Московской области


PlayHub «Ферма» в городском округе Котельники стал победителем «Всероссийской премии лучших проектов создания игровой среды», сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадка выиграла благодаря оригинальному дизайну, соответствию общей концепции и архитектуре проекта, наличию различных функциональных зон для детей и соблюдению стандартов безопасности.

«Ферма» позволяет детям и взрослым отдохнуть от городской суеты и почувствовать близость к природе. Тематические арт-объекты, бревенчатые лазалки, тропы из пеньков и зелёные зоны напоминают посетителям о дачном отдыхе.

Водная зона «Мельница» с искусственным ручьём, вертикальными тоннелями и помпой идеально подходит для игр с водой и командных мероприятий.

PlayHub «Ферма» разделён на функциональные зоны по возрастам и интересам. Для малышей предусмотрены песочницы и игровые элементы, а для детей постарше — лазательный комплекс и качели-балансир.

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#победа
#московская область
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В Клину в этом году дополнительно заасфальтируют ещё 10 народных троп
12 сентября 2024, 13:35

Фото: пресс-служба администрации г. о Клин

В городском округе Клин успешно завершилась реализация региональной программы «Пешком», в рамках которой благоустроено 27 «народных троп», сообщает пресс-служба администрации г. о Клин.
Благодаря экономии средств, полученной в результате проведения электронных торгов, было принято решение о дополнительном благоустройстве ещё десяти тротуаров.

Работы пройдут в разных населённых пунктах Московской области:

  1. г. Высоковск, Первомайский проезд, д. 6 — ул. Текстильная, д. 20;
  2. г. Высоковск, ул. Стачек, д. 1, 2 — ул. Краснофлотская, д. 10;
  3. р. п. Решетниково, от ул. Центральной к д. 31;
  4. р. п. Решетниково, от ул. Парковой, д. 5 к клубу «Решетниковский»;
  5. р. п. Решетниково, от ул. Центральной, д. 41 к магазину «Пятёрочка»;
  6. д. Малеевка, ул. Центральная Усадьба, от ДИП у д. № 8 к катку;
  7. пос. Нудоль, ул. Футбольная, д. 23;
  8. г. Клин, ул. Спортивная, д. 3, 5;
  9. г. Клин, ул. Спортивная, д. 1/2;
  10. г. Клин, ул. Мира, д. 24.

Из перечисленных пешеходных коммуникаций работы уже завершены на шести объектах в деревне Малеевка, поселках Нудоль и Решетниково, а также в Клину. В то же время в Высоковске и на улице Спортивная в Клину благоустроительные работы продолжаются.

Все работы будут полностью завершены и переданы на комиссионный прием в сентябре текущего года.

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#клин
#городская среда
#программа
#благоустройство
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Детям из Курской области показали достопримечательности Коломны
12 сентября 2024, 13:28

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Для ребят, прибывших из Курской области и размещённых в семейном центре «Вдохновение» Коломенского городского округа, провели экскурсию по достопримечательностям Коломны, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Ребята были вынуждены покинуть родной Курск и временно переехать к нам. Команда нашего учреждения прилагает все усилия, чтобы пребывание детей в Подмосковье стало поистине незабываемым и наполненным новыми открытиями», — сказала директор семейного центра «Вдохновение» Елена Старшинова.
В ходе экскурсии ребята посетили Коломенский кремль, прогулялись по старинным улицам города, осмотрели экспозицию Музея боевой славы и прокатились по реке на теплоходе.

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#коломна
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#экскурсия
#курская область
#минсоцразвития мо
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Стало известно о состоянии Сванидзе перед смертью
Член СПЧ Ева Меркачева рассказала о тяжелом состоянии умершего Николая Сванидзе
12 сентября 2024, 13:26

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Журналист Николай Сванидзе, которого не стало накануне в среду, 11 сентября, имел в последнее время позитивный настрой и отвечал на звонки.
Об этом рассказала в беседе с RT член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева. Однако она добавила, что состояние Сванидзе было тяжелым.

«Он занимался правозащитой до 2022 года. Случилась трагедия, его госпитализировали в тяжелом состоянии, он был в коме. Потом его выписали, мы думали, что он пойдет на поправку, но медики сказали, что быстро ожидать поправки не стоит и это займет много времени», — пояснила Меркачева.
Сванидзе скончался в 69 лет в Москве. Известно, что в 2023 году он перенес инсульт, сообщали СМИ.

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#смерть
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