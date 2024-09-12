На дорогах Подмосковья установили более 20 км тросовых ограждений

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 20,5 километров тросовых ограблений установили на 60 участках региональных дорог в пяти городских округах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Тросовое ограждение разделяет транспортные потоки на потенциально опасных дорожных участках и предотвращает выезд автомобилей на встречную полосу, что снижает риск лобовых столкновений», — отметил зампред подмосковного правительства — глава Минстранса области Алексей Гержик.Он добавил, что тросами оборудовали участки дорог в Раменском, Сергиево-Посадском и Одинцовском округах, а также в Коломне и Лобне. Работы провели в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
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