В Подмосковье ликвидировали борщевик на более чем 11 тыс. га сельхозземли

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Заросли борщевика Сосновского уничтожили на 11,1 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного назначения в Московской области за последние пять лет, ход борьбы с опасным сорняком контролируют земельные инспекторы, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«За пять лет, благодаря постоянному мониторингу муниципального земельного контроля, борщевик ликвидирован на сельскохозяйственной территории площадью 11,1 тыс. гектаров», — говорится в сообщении.Отмечается, что только в текущем году инспекторы выявили борщевик на 5,9 тыс. сельскохозяйственных участков. На площади 2,4 тысячи гектаров борщевик уже уничтожили. Этот результат превышает прошлогодний на 1,7 тыс. гектаров.
В министерстве напомнили, что собственники и арендаторы сельхозземель обязаны бороться с борщевиком Сосновского, если же они не делают этого и не используют участки по назначению, против них будут применяться различные санкции, вплоть до изъятия земли.
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