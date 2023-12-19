Между Москвой и Петербургом могут запустить летающий аналог «Сапсана»

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Между Москвой и Санкт-Петербургом решили запустить ежедневные авиашатлы. Об этом пишет издание «Фонтанка».
Отмечается, что вылеты будут осуществляться каждые 20-30 минут. Пассажиры смогут приобрести билет с открытой датой и временем, что позволит воспользоваться им на любом рейсе, подобно проездному в метро. Также, для таких путешественников будет предусмотрено ускоренное прохождение аэропортовых процедур.
Издание отмечает, что такой формат планируется ввести во всех аэропортах Москвы. Однако в приоритете – Внуково с собственной станцией метро.
Предполагается, что реализация проекта завершится в июне 2024 года. Но в настоящее время не принято окончательное решение о введении летающих аналогов «Сапсана».
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Издание отмечает, что такой формат планируется ввести во всех аэропортах Москвы. Однако в приоритете – Внуково с собственной станцией метро.
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Анастасия Чинкова