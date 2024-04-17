Минцифры РФ разрабатывает проект об ограничениях на выдачу сим-карт иностранцам

Минцифры РФ занимается разработкой законопроекта о введении ограничений на покупку сим-карт иностранными гражданами и лицами без гражданства. Об этом заявил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин в разговоре с ТАСС.