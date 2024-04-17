Минцифры РФ разрабатывает проект об ограничениях на выдачу сим-карт иностранцам

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Минцифры РФ занимается разработкой законопроекта о введении ограничений на покупку сим-карт иностранными гражданами и лицами без гражданства. Об этом заявил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин в разговоре с ТАСС.
«В ответ на мое обращение в Минцифры о введении лимитов на продажу сим-карт для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, мне пришел ответ, что министерство готовит в настоящее время законопроект об ограничениях на продажу сим-карт для иностранных граждан и лиц без гражданства», — заявил Шейкин.В документе также указано, что затем планируется проработка вопроса об ограничении количества номеров для граждан РФ, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Поправки планируют внести в законы «О связи», «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных».
До этого сообщалось, что российские производители предложили запретить параллельный импорт электроники. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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