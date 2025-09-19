До завершения регистрации на форум «Цифровая транспортация 2025» осталась неделя
III Международный форум цифровых технологий в сфере транспорта и логистики «Цифровая транспортация 2025» будет проходить в Москве 1-2 октября. Онлайн-регистрация участников открыта до 25 сентября, сообщает пресс-служба мероприятия.
Главной темой форума станет цифровая трансформация России. К участию приглашаются руководители и специалисты транспортных компаний, представители ИТ-индустрии, федеральных и региональных органов власти, аналитики рынка транспортных услуг и учёные.
«На форуме мы сосредоточимся на практических решениях и масштабировании цифровых технологий, которые уже сегодня могут повысить качество транспортных услуг и логистики. Наша цель – не просто обсуждать перспективы, а показать реальные достижения и внедрённые проекты, которые делают транспортную систему удобной, экологичной и устойчивой к вызовам будущего», — сказала директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова.Деловая программа включает четыре трека: «Цифровой путь России», «ИТранспорт», «Умная ИТфраструктура» и «Поколение «Цифра».
