Минсельхоз проведет Национальную премию «МедиаПоле»
Минсельхоз России объявляет о проведении Национальной премии «МедиаПоле». Ее цель — популяризация позитивного образа жизни и труда на загородных территориях, развитие агропромышленного комплекса, агротуризма и экологических инициатив.
Проект поможет установить качественно новый диалог с гражданами, повысить привлекательность загородной жизни и укрепить позитивный имидж регионов. К участию приглашаются граждане РФ от 18 лет: блогеры, студенты, молодые авторы и журналисты, создающие медиаконтент о жизни и развитии сельских территорий.
В конце ноября 100 финалистов отправятся в Москву: их ждут экскурсии по крупнейшим медиацентрам страны, насыщенная двухдневная деловая программа с экспертами и популярными блогерами, мастер‑классы и церемония награждения. Призовой фонд премии — 4 500 000 рублей.
Заявки принимаются до 17 октября 2025 года. Дополнительная информация — на сайте.
