Профсоюз здравоохранения Подмосковья обучается на Форуме «Россия — время команд»

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Команда Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ принимает участие в Форуме «Россия — время команд» 2025, рассказали в подмосковном Минздраве.



Форум проходит 19–20 сентября в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Площадка объединила более 1000 участников и 60 экспертов со всей страны. Здесь обсуждают современные практики управления, ищут новые подходы к организации работы и делятся успешным опытом.

Для подмосковных медиков участие в таком мероприятии — это возможность по-новому взглянуть на задачи профсоюза и его роль в системе здравоохранения региона. В течение двух дней команда профсоюза активно работает на площадках форума: посещает тематические секции, принимает участие в практических занятиях, дискуссиях и мастер-классах.

Участие в форуме станет важным этапом развития профсоюзного движения в здравоохранении Подмосковья. Это шанс выработать современные подходы к защите прав работников и усилить влияние профсоюза на решение актуальных вопросов отрасли.

