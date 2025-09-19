Профсоюз здравоохранения Подмосковья обучается на Форуме «Россия — время команд»
Команда Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ принимает участие в Форуме «Россия — время команд» 2025, рассказали в подмосковном Минздраве.
Форум проходит 19–20 сентября в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».Площадка объединила более 1000 участников и 60 экспертов со всей страны. Здесь обсуждают современные практики управления, ищут новые подходы к организации работы и делятся успешным опытом.
Для подмосковных медиков участие в таком мероприятии — это возможность по-новому взглянуть на задачи профсоюза и его роль в системе здравоохранения региона. В течение двух дней команда профсоюза активно работает на площадках форума: посещает тематические секции, принимает участие в практических занятиях, дискуссиях и мастер-классах.
Участие в форуме станет важным этапом развития профсоюзного движения в здравоохранении Подмосковья. Это шанс выработать современные подходы к защите прав работников и усилить влияние профсоюза на решение актуальных вопросов отрасли.