Международная выставка-форум «Россия» запустила онлайн-экскурсии по экспозиции

Фото: РИА Новости/Артем Геодакян
С экспозицией выставки-форума «Россия», с огромным успехом проходившей на ВДНХ, теперь можно познакомиться в онлайн-формате. На данный момент доступно десять тематических маршрутов.
Выставка проводилась с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года по указу президента, напоминают организаторы на официальном сайте мероприятия. Теперь все желающие могут совершить виртуальную прогулку в формате 360 градусов и ознакомиться с представлеными экспозициями, находясь в любой точке мира.
Наибольшей популярностью пользуется маршрут «Узнавая Россию. ДНК регионов». Здесь можно ознакомиться с экспозицией павильона № 75, где были представлены все 89 регионов Российской Федерации. Каждый стенд рассказывал о народах, населяющих разные территории страны, их национальных особенностях и традициях, знакомил посетителей с историей региона, бытом и народным творчеством населяющих его людей.
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Александр Бойцов