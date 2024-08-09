В регионах откроются филиалы Национального центра «Россия»

Фото: пресс-служба дирекции выставки «Россия»
Национальный центр «Россия» создаётся в Москве для сохранения наследия выставки-форума «Россия», которая проходила на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года, помимо столичного отделения планируется открыть филиалы Национального центра в разных регионах страны, сообщает пресс-служба дирекции выставки.
«Для нужд Национального центра «Россия» будет передано здание выставочного комплекса «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной», — сообщили в РБК.Региональным властям поручено подготовить планы создания местных филиалов, эти планы должны быть представлены до 10 сентября.
Выставку-форума «Россия» на ВДНХ посетили свыше 17 миллионов человек, за восемь месяцев её работы на этой площадке было организовано более 800 деловых мероприятий, около 690 концертов, 19 фестивалей и пр.
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Лев Каштанов