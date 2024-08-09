В регионах откроются филиалы Национального центра «Россия»

Национальный центр «Россия» создаётся в Москве для сохранения наследия выставки-форума «Россия», которая проходила на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года, помимо столичного отделения планируется открыть филиалы Национального центра в разных регионах страны, сообщает пресс-служба дирекции выставки.