Международный антифашистский форум-2025 проходит в Москве
В Москве проходит 11-й Международный антифашистский форум, приуроченный ко Дню памяти жертв фашизма.
Первые пять форумов, начиная с 1995 года, организовывались Международным союзом бывших малолетних узников фашизма и Российским союзом бывших несовершеннолетних узников фашизма при поддержке Правительства РФ. Они были приурочены к юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне и служили делу сохранения исторической памяти.
С шестого форума, проведённого в 2020 году и посвящённого 75‑летию Победы, соорганизатором мероприятия также выступила общероссийская организация «Офицеры России». Форум теперь проводится ежегодно в преддверии Международного дня памяти жертв фашизма (второе воскресенье сентября).
В оргкомитет входят представители ветеранских и молодёжных объединений, вузов и студенческой общественности, неправительственных организаций и СМИ, конфессий и национальных диаспор, а также представители Министерства обороны РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и председатели профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации.
