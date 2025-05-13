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В Курской области саперы сводного отряда разминирования МЧС России обнаружили украинский беспилотник с фашистскими свастиками. Об этом рассказал командир отряда с позывным «Пилат».
«При выполнении заявки от муниципалитета группой разминирования сводного отряда был обнаружен ударный беспилотник, на котором была нанесена фашистская свастика. Он был весь в свастиках», — передает слова «Пилата» РИА Новости.
Командир отметил, что его отряд хотел сохранить корпус беспилотника, при этом уничтожив боевую часть. По признанию «Пилата», дрон планировали в дальнейшем продемонстрировать в ответ на заявления украинской стороны о том, что в их стране нет фашизма. Данный беспилотник был уничтожен в Курской области в конце апреля.
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