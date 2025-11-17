Международный благотворительный кадетский бал пройдет 10 декабря в Москве
Международный Кремлевский Благотворительный Кадетский Бал (МБКБ 2025) приурочили к Году защитника Отечества и 80‑й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Он проводится в поддержку специальной военной операции. Мероприятие согласовали с президентом России Владимиром Путиным.
Глава государства высоко оценил значение проекта для патриотического воспитания молодёжи и укрепления традиционных духовно‑нравственных ценностей, а также расширения культурных и дружественных молодёжных связей.
В приветствии участникам он отметил стремление воспитывать молодёжь на основе непреходящих ценностей патриотизма, гражданственности и уважения к историческим и культурным традициям, подчеркнув, что проект способствует сохранению традиций кадетского братства, преемственности патриотических идеалов и развитию международного гуманитарного сотрудничества.
МБКБ ежегодно проходит в Москве с 2016 года и выполняет социально‑патриотическую миссию: воспитание гражданской ответственности, национального самосознания и преданности Отечеству.
В этом году в нем примут участие 3 400 детей: в том числе дети родных и близких участников СВО, воспитанники ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждений, суворовских и нахимовских училищ, общеобразовательных школ с кадетскими классами, члены военно‑патриотических клубов, курсанты ведомственных вузов из всех субъектов РФ, дети из социальных учреждений для сирот (включая Московскую область), а также молодёжные делегации из 58 дружественных стран.
Бал состоится 10 декабря.
