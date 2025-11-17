Путин указал на эффективность ФНПР на встрече с Черногаевым
Федерация независимых профсоюзов России является ведущим и одним из самых эффективных объединений в стране.
Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидером ФНПР Сергеем Черногаевым. Информацию приводят «Известия».
Глава государства подчеркнул, что в состав ФНПР входят 44 отраслевых общероссийских профсоюза и около 20 млн человек — работников и студентов.
По его мнению, организация выполняет важную государственную функцию по защите трудовых прав и контролю за соблюдением охраны труда, а также активно взаимодействует с работодателями и правительством РФ.
