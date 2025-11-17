Путин подписал закон об ужесточении наказаний за диверсии
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказаний за диверсии. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.
Согласно новым положениям, за склонение несовершеннолетних к диверсионной и террористической деятельности теперь грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Также отменяются сроки давности по таким преступлениям.
Кроме того, организаторы преступных групп будут отвечать не только за руководство сообществом, но и за все деяния, совершенные их подчиненными. Уголовная ответственность за диверсию и терроризм теперь наступает с 14 лет.
Госдума приняла закон 11 ноября во втором и третьих чтениях. Он вступил в силу после подписания президентом.
