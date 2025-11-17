Достижения.рф

Путин подписал закон об ужесточении наказаний за диверсии

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказаний за диверсии. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.



Согласно новым положениям, за склонение несовершеннолетних к диверсионной и террористической деятельности теперь грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Также отменяются сроки давности по таким преступлениям.

Кроме того, организаторы преступных групп будут отвечать не только за руководство сообществом, но и за все деяния, совершенные их подчиненными. Уголовная ответственность за диверсию и терроризм теперь наступает с 14 лет.

Госдума приняла закон 11 ноября во втором и третьих чтениях. Он вступил в силу после подписания президентом.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0