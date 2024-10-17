Студенты Красногорского колледжа встретились с сотрудниками центра реабилитации слепых

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Международный день белой трости отмечается каждый год 15 октября. Основная задача этого дня — обратить внимание общества на проблемы людей с ограниченными возможностями зрения и создать условия для их интеграции в социум. В ГБПОУ МО «Красногорский колледж» прошла встреча студентов, изучающих сестринское дело, с представителями Волоколамского центра реабилитации слепых, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На встрече были специалист по ориентированию Слесарева Н. А. и преподаватель адаптивной лечебной физкультуры Зинченко С. Е. Они рассказали студентам о целях создания центра, программах поддержки людей с нарушениями зрения и поделились рекомендациями по общению с незрячими людьми.
Кроме того, Слесарева рассказала об истории белой трости как символа незрячих людей и объяснила, как она помогает слепым ориентироваться и избегать препятствий.
Зинченко объяснила, что занятия лечебной физкультурой способствуют поддержанию здоровья и улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями зрения.
Встреча студентов Красногорского колледжа с представителями центра реабилитации слепых позволила студентам лучше понять проблемы незрячих людей и научиться эффективному взаимодействию с ними.
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Кроме того, Слесарева рассказала об истории белой трости как символа незрячих людей и объяснила, как она помогает слепым ориентироваться и избегать препятствий.
Зинченко объяснила, что занятия лечебной физкультурой способствуют поддержанию здоровья и улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями зрения.
Встреча студентов Красногорского колледжа с представителями центра реабилитации слепых позволила студентам лучше понять проблемы незрячих людей и научиться эффективному взаимодействию с ними.
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Дайана Хусинова