Хоккеисты «РАНХиГС Красногорск» одержали первую победу в сезоне

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Первая игра нового хоккейного сезона состоялась в минувшие выходные: на льду встретились команды «РАНХиГС Красногорск» и «РХТУ Гранит». Матч закончился победой красногорских спортсменов, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Команда «РАНХиГС Красногорск» победила соперников со счётом 5:9», — отмечается в сообщении.Победителей поздравил директор Московского областного филиала Президентской академии Арташес Арсенян, он сказал, что ребята — «большие молодцы», пожелал им новых спортивных побед и новых достижений в учёбе.
Отмечается, что команда «РАНХиГС Красногорск» в этом году заняла третье место на открытом чемпионате студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области.
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