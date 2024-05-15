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Международный день семей в 2024: история праздника, символ, как праздновать

15 мая 2024, 15:27
Фото: iStock/evgenyatamanenko

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Семья — это самые близкие люди, которые помогут и поддержат в трудную минуту. Именно поэтому праздник Международный день семей имеет такое большое значение. Он помогает нам обратить внимание на то, как важно сохранять и укреплять семейные узы. Ведь здоровая и дружная семья — это основа нашего общества. Об истории праздника, традициях, а также о том, как праздновать, читайте в материале «Радио 1».


Когда отмечают Международный день семей

Во всем мире Международный день семей отмечают 15 мая.

Краткая история праздника

Праздник Международный день семей был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Организация стремилась привлечь внимание людей со всего мира на проблемы семей. Впервые его начали праздновать 15 мая 1994 года.

Официальный символ праздника

Официальный символ праздника — зеленый круг с красным элементом, который напоминает сердце под крышей дома. Изображение воплощает идею праздника: семья, где присутствует любовь и взаимное уважение, находится в центре общества и готова оказать поддержку человеку любого социального статуса и возраста.

Тема праздника

Каждый год ООН должна огласить тему праздника. Часто она связана с проблемой образования детей, гендерного неравенства и бедности. Тема 2024 года — «Благополучие семей и изменение климата». По данным Организации Объединенных Наций, климатические изменения негативно сказываются на благополучии семей.

Традиции праздника

В Международный день семей 15 мая по всему миру будут проводиться мероприятия. К празднику готовят конференции, круглые столы, форумы, благотворительные акции, тренинги для молодых семей, фестивали и концерты.

Как отмечают праздник в России

В России главный праздник семьи отмечается с 1995 года. Хоть он и уступает празднику «День семьи, любви и верности», 15 мая в стране проходит множество мероприятий.

Как отметить Международный день семей 15 мая

Каждый может провести праздник так, как ему нравится. Вот пять идей для проведения:

Устройте фотосессию для всей семьи

Фотоснимки можно будет распечатать и собрать в один альбом.

Составьте генеалогическое древо

Запишите истории о прабабушках и прадедушках, поднимите семейный архив с письмами и фотографиями.

Пересмотрите фото и видео с памятных праздников

Свадьба родителей, выписка из роддома, юбилей бабушки, утренники из детского сада.

Проведите активные выходные

Можно отправиться всей семьей за город, покататься на велосипедах, погулять в парках и так далее.

Приготовьте семейный ужин

Привлеките к готовке всех членов семьи, даже самых маленьких. Главное — позаботиться о безопасности на кухне.

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Большинство россиян захотели перейти на удалёнку летом
15 мая 2024, 15:27

Фото: iStock/Mariia Borovkova

Опрос сервиса «Работа.ру» и компании «СберРешения» показал, что 81% россиян изъявили желание работать дистанционно этим летом.
Как передают «Известия», основными мотивами для перехода на дистант для россиян стали возможность самостоятельно распоряжаться своим временем, экономия времени на дорогу до работы, отсутствие трат на поездки и питание, возможность не выходить из дома при плохом самочувствии и в плохую погоду, проводить больше времени с семьей и свободный дресс-код.

Всего в исследовании приняли участие более 3 500 респондентов сов всей России.

В то же время примерно 85% россиян поддерживают запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. Основным мотивом такого решения людей является вред для здоровья напитков.
Как передаёт RT, против такого запрета выступили лишь 8% респондентов.

Отмечается, что в опросе SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения.

Ранее опрос Rambler&Co показал, что 61% россиян считают именно семью важным фактором счастья и самореализации.

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В подольском детсаду «Ласточка» начали ремонтировать крышу
15 мая 2024, 15:25

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт проводится в здании детского сада «Ласточка» в Подольске, сейчас рабочие иступили к кровельным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте ведутся демонтажные работы по замене кровли здания, кроме того, идёт обновление фасада, сантехнические и электромонтажные работы. На площадке более 45 рабочих», — отмечается в сообщении.
Согласно плану, в детском саду в рамках капитального ремонта должны привести в порядок фасады, кровлю, обновить внутреннюю отделку и инженерные коммуникации, установить новые окна, а также новую мебель и техническое оборудование.

Завершить капитальный ремонт должны до начала нового учебного года.

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В ЖК «Квартал Ивакино» заложили капсулы времени
15 мая 2024, 15:20

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Капсулы времени с посланием потомкам заложили в жилом комплексе «Квартал Ивакино». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В химкинском ЖК «Квартал Ивакино» началось строительство школы для 1100 учеников и детского сада для 300 воспитанников.

«Центром притяжения новой четырехэтажной школы станет просторный двухсветный актовый зал на 400 мест. Помимо учебных кабинетов в здании появятся помещения для групп продленного дня, мастерские по обработке ткани и работе с деревом и металлом.<…> В детском саду появятся 12 групповых с игровой, спальней, раздевальной, буфетной и санузлом. Воспитанники смогут заниматься музыкой и спортом в просторных залах, для развивающих занятий предусмотрена кружковая» — поделились в пресс-службе.

В общей сложности в новом ЖК будут находится три детских сада, две школы, муниципальная поликлиника и физкультурно-оздоровительный комплекс.

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#строительство
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#жк
#химки
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Подмосковью передали девять участков земли для строительства дорог
15 мая 2024, 14:59

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Девять земельных участков передали из федеральной собственности в собственность Московской области для строительства нескольких автодорог, сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.
«С начала года для реализации дорожных проектов мы приняли на баланс из федеральной собственности в областную в общей сложности около двух с половиной гектаров», — отметила глава областного Минимущества Наталья Адигамова.
В частности, земли были переданы для строительства участка автодороги МКАД — Котельники — Егорьевское шоссе, сети дорог «Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный», путепровода через трассу А-106 «Рублёво-Успенское шоссе» и реализации ряда других проектов.

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Андрей Воробьёв провёл совещание по вопросам контроля предоставлениия жилья детям-сиротам
15 мая 2024, 14:49

Фото: Антон Чернов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с правоохранительным блоком совместную работу в сфере экологии и ЖКХ, а также контроль за предоставлением жилья детям-сиротам. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В начале встречи губернатор поблагодарил руководство служб за усиленное и эффективное несение службы в майские праздники.

«Сегодня у нас традиционная встреча с правоохранительным блоком. В повестке вопросы миграции, несанкционированной торговли. Я предлагаю обсудить все, что касается соблюдения законодательства в части экологии. Также уделим внимание совершенствованию методики предоставления жилья детям-сиротам. В этом году сертификаты получат уже 87% сирот — 666 из 762 человек, которых будут обеспечены жильем. Благодаря нововведению в виде сертификатов были снижены риски получения жилья в рамках аукциона », — подчеркнул губернатор.

В сфере ЖКХ запланированная модернизация затронет порядка 5,4 млн жителей Подмосковья. За 2024 год в порядок будут приведены 36 котельных и центральных тепловых пунктов, 189 км сетей — по регпрограмме и 9 котельных и 4 км сетей — с привлечением средств Фонда национального благосостояния.

«74 котельных, ЦТП и 25 км теплосетей модернизируем в рамках концессий. Все работы должны выполнить до начала нового отопительного сезона. В мае-июне теплоэнергетики выполнят опрессовку сетей, по результатам которой будет понятно, какие еще участки в первоочередном порядке включат в программу капремонта на 2024 год», — поделились в пресс-службе.

Для мониторинга и пресечения пожароопасной обстановки в лесах Московской области были увеличены штрафы и контроль через систему «Безопасный регион».

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В Госдуму внесли законопроект о проверках загранпаспортов из-за гостайны
15 мая 2024, 14:25

Фото: iStock/yanik88

В Госдуму 15 мая внесли законопроект о проверке работодателями загранпаспортов россиян, которые владеют государственной тайной. Об этом «Известиям» рассказали в аппарате комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции.
Данный законопроект позволит руководителям и сотрудникам режимно-секретных подразделений проверять отметки в загранпаспортах у тех, кто обладает секретной информацией. В пояснительной записке утверждается, что это поможет решить проблему несанкционированных выездов таких граждан.

Если россиянин не получил такого разрешения, но покинул пределы страны, то это легко будет выявить при сопоставлении отметок в паспорте. Санкцией за нарушение установленных норм станет признание паспорта недействительным.

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#паспорт
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На юге Подмосковья заметили краснокнижных хищных птиц
15 мая 2024, 14:23

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Новые места гнездования краснокнижного лугового луня обнаружили специалисты на территории городских округов Серебряные Пруды, Зарайск и Коломна, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Луговой лунь — хищная птица из семейства ястребиных. Она занесена в Красную книгу Московской области. В регионе численность представителей этого вида за последнее десятилетие сократилась из-за уничтожения мест их обитания и гнездования, а именно из-за распашки полей и весенних палов травы. Но недавние находки дают надежду на то, что у этих уникальных птиц есть будущее на территории нашего региона», — отметил глава Минэкологии области Тихон Фирсов.
Луговой лунь — перелётная птица, в места гнездования он возвращается в начале-середине весны. Птицы этого вида встречаются в более чем 20 округах Московской области. Недавние находки были сделаны в природных заказниках «Карасевская лесная дача» в Коломне и «Остепненные склоны и балочные леса по правому берегу долины реки Осетрик» в Зарайске, а также на территории памятника природы «Широколиственный лес и луга на Мордвесе» в Серебряных Прудах.

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В Коломне в июне завершат реконструкцию цементного завода
15 мая 2024, 14:16

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора московской области

Реконструкцию цементного завода в Коломне завершат в июне 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Сотрудники ведомства провели проверку хода реконструкции цеха помола цементного завода «ХОЛСИМ (РУС)»

«Модернизация предприятия позволит до минимума снизить вредное воздействие на окружающую среду и выбросы вредных веществ в атмосферу, повысить производительность труда и качество самой продукции — сухих цементных смесей. К работам по реконструкции приступили в марте 2024 года. На сегодня стройготовность составляет 95%. Ведутся работы по пуско-наладке технологического оборудования», — поделились в пресс-службе.

В общей сложности реконструкция проводится на площади свыше 5,8 тысяч квадратных метров.

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В Счётной палате объявили о завершении моратория на проверку IT-компаний
Ковальчук: необходимо проверить ценообразование в сфере цифровизации
15 мая 2024, 14:06

Фото: iStock/gorodenkoff

Мораторий на проверку IT-компаний в России завершился, теперь следует проверить ценообразование в сфере цифровизации. Об этом сообщил глава Счётной палаты РФ Борис Ковальчук, слова которого приводит РИА Новости.
По словам Ковальчука, цифровизация является важнейшим направлением в деятельности Счётной палаты, однако первостепенной задачей является ценообразование.

Он подчеркнул, что сейчас в России завершился мораторий на проверку IT-компаний, поэтому теперь органы власти могут приступить к проверке ценообразования.

Ковальчук объяснил, что введение моратория было обусловлено необходимостью поддержки разработчиков. Однако теперь важно рассмотреть образование цен, которое происходит по пути от вендора через посредника к интегратору. И нередки ситуации, когда заказчик не может определить, кто победил, поскольку это происходит внизу, в виде договорённости вендоров и интеграторов.

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