Международный день семей в 2024: история праздника, символ, как праздновать

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Семья — это самые близкие люди, которые помогут и поддержат в трудную минуту. Именно поэтому праздник Международный день семей имеет такое большое значение. Он помогает нам обратить внимание на то, как важно сохранять и укреплять семейные узы. Ведь здоровая и дружная семья — это основа нашего общества. Об истории праздника, традициях, а также о том, как праздновать, читайте в материале «Радио 1».
Когда отмечают Международный день семей
Во всем мире Международный день семей отмечают 15 мая.
Краткая история праздника
Праздник Международный день семей был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Организация стремилась привлечь внимание людей со всего мира на проблемы семей. Впервые его начали праздновать 15 мая 1994 года.
Официальный символ праздника
Официальный символ праздника — зеленый круг с красным элементом, который напоминает сердце под крышей дома. Изображение воплощает идею праздника: семья, где присутствует любовь и взаимное уважение, находится в центре общества и готова оказать поддержку человеку любого социального статуса и возраста.
Тема праздника
Каждый год ООН должна огласить тему праздника. Часто она связана с проблемой образования детей, гендерного неравенства и бедности. Тема 2024 года — «Благополучие семей и изменение климата». По данным Организации Объединенных Наций, климатические изменения негативно сказываются на благополучии семей.
Традиции праздника
В Международный день семей 15 мая по всему миру будут проводиться мероприятия. К празднику готовят конференции, круглые столы, форумы, благотворительные акции, тренинги для молодых семей, фестивали и концерты.
Как отмечают праздник в России
В России главный праздник семьи отмечается с 1995 года. Хоть он и уступает празднику «День семьи, любви и верности», 15 мая в стране проходит множество мероприятий.
Как отметить Международный день семей 15 мая
Каждый может провести праздник так, как ему нравится. Вот пять идей для проведения:
Устройте фотосессию для всей семьи
Фотоснимки можно будет распечатать и собрать в один альбом.
Составьте генеалогическое древо
Запишите истории о прабабушках и прадедушках, поднимите семейный архив с письмами и фотографиями.
Пересмотрите фото и видео с памятных праздников
Свадьба родителей, выписка из роддома, юбилей бабушки, утренники из детского сада.
Проведите активные выходные
Можно отправиться всей семьей за город, покататься на велосипедах, погулять в парках и так далее.
Приготовьте семейный ужин
Привлеките к готовке всех членов семьи, даже самых маленьких. Главное — позаботиться о безопасности на кухне.
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