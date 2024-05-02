В Московской области состоится пикник для многодетных семей

Фото: пресс-служба социального развития Московской области
В Подмосковье пройдет пикник для многодетных семей. Об этом сообщила пресс-служба социального развития Московской области.
Пикник пройдет с 18 по 19 мая в в детском оздоровительном лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске. В мероприятии примут участие порядка 300 семей.
Стоит отметить, что для всех отдыхающих организуют мастер-классы, оздоровительные программы, спортивные состязания, а также вечерняя дискотека, кинотеатр под открытым небом и песни у костра.
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«В лагере созданы все условия для активного и разнообразного отдыха. Инфраструктура позволяет проводить спортивные соревнования, концерты и прочие развлекательные мероприятия. В «Литвиново» функционируют киноконцертный зал на 500 мест, бассейн, боулинг, несколько футбольных полей и многие другие объекты», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что для всех отдыхающих организуют мастер-классы, оздоровительные программы, спортивные состязания, а также вечерняя дискотека, кинотеатр под открытым небом и песни у костра.
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Мира Полтева