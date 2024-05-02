Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Московской области состоится пикник для многодетных семей

В Московской области состоится пикник для многодетных семей

02 мая 2024, 17:53
Фото: пресс-служба социального развития Московской области

Фото: пресс-служба социального развития Московской области

Оригинал
В Подмосковье пройдет пикник для многодетных семей. Об этом сообщила пресс-служба социального развития Московской области.
Пикник пройдет с 18 по 19 мая в в детском оздоровительном лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске. В мероприятии примут участие порядка 300 семей.

«В лагере созданы все условия для активного и разнообразного отдыха. Инфраструктура позволяет проводить спортивные соревнования, концерты и прочие развлекательные мероприятия. В «Литвиново» функционируют киноконцертный зал на 500 мест, бассейн, боулинг, несколько футбольных полей и многие другие объекты», — поделились в пресс-службе.



Стоит отметить, что для всех отдыхающих организуют мастер-классы, оздоровительные программы, спортивные состязания, а также вечерняя дискотека, кинотеатр под открытым небом и песни у костра.

Читайте также:

В Госдуму внесли законопроект о досрочном увольнении многодетных мобилизованных

В Подмосковье с начала года обеспечили землёй более 500 многодетных семей

В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели для многодетного родителя
#бассейн
#соревнования
#мероприятия
#наро-фоминск
#многодетная семья
#лагерь
#отдых
Из «Красного треугольника» в Петербурге хотят сделать «город в городе»
В «Красном треугольнике» могут появиться коворкинги и гостиницы
02 мая 2024, 18:09

Фото: iStock/marvod

Территорию предприятия и памятника промышленной архитектуры в Санкт-Петербурге «Красного треугольника» планируется преобразовать, построив в нём «город в городе».
Так, касательно этой территории разрабатываются различные архитектурные концепции, согласно которым там могут появиться коворкинги, гостиницы, ретейл и даже жилые здания.

«Исторические корпуса «Красного треугольника», которые находятся в собственности компании, будут отреставрированы и приспособлены под современное использование в виде коворкингов, гостиниц, ретейла и других различных общественных зон. В них планируется реализовать жилую функцию. На примыкающей территории также планируется построить и новые объекты», – поделилась в беседе с «Петербургским дневником» представитель компании-инвестора Елена Державицкая.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге начнут монтаж скульптур на Московские триумфальные ворота. Отмечалось, что сами работы начнутся в мае, а завершатся осенью.

Читайте также:

В Дубне продолжают реставрацию мозаик художницы Нади Леже

В Петербурге планируется монтаж скульптур на Московские триумфальные ворота

Реставрация колокольни Морского собора завершится в январе 2024 года
#гостиницы
#компании
#санкт-петербург
#предприятие
#архитектура
#благоустройство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В егорьевском селе Починки проведут капремонт сетей теплоснабжения
02 мая 2024, 18:07

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения планируется провести в селе Починки городского округа Егорьевск, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета о конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит проложить тепловые сети общей протяжённостью 2.4 км. Сеть теплоснабжения предназначена для обеспечения теплом социально-бытовых объектов и жилых домов в селе Починки», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 33 миллиона 679 тысяч 617 рублей 36 копеек. Заявки принимаются до 24 мая. Работы будут проводиться по региональной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование предусмотрено из бюджета Московской области и бюджета округа. Завершить работы планируется в сентября 2024 года.

Читайте также:

В Лотошине до конца года отремонтируют более 30 котельных

Совет депутатов Наро-Фоминского округа одобрил выделение дополнительных средств на ЖКХ

Пользователями чат-бота по отключениям воды в Подмосковье стали более 40 тыс. человек
#егорьевск
#теплоснабжение
#капремонт
#капитальный ремонт
#торги
#комитет по конкуретной политике мо
#жкх
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыта причина смерти бойца ММА «Воли»
Брат бойца Коломыцева: Александр скончался из-за остановки сердца
02 мая 2024, 17:51

Фото: iStock/jeremyculpdesign

Российский чемпион по кулачному бою в супертяжелом весе Александр Коломыцев по прозвищу «Воля» умер во сне из-за остановки сердца. Об этом сообщил его брат Ярослав.
«Он трагически скончался, умер во сне, у него остановилось сердце. Должны были делать операцию в Москве, приехал он в Ростов к своей семье. У него здесь дети, у него трое детей. Здоровый человек. Гладкая мышца сердца — она такая, у спортсменов оно частенько бывает», — поделился в беседе с Газета.ру Ярослав.

Он добавил, что прощание со спортсменом состоится в Ростове-на-Дону, а похороны пройдут в Астрахани.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Ростове-на-Дону во сне умер 37-летний боец ММА Александр Коломыцев по прозвищу «Воля». Спортсмен прилетел в родной Ростов-на-Дону из Москвы, чтобы сделать операцию на руке. Ночевать он остался в своей квартире один. Родственники не смогли до него дозвониться, тогда они вскрыли дверь в жилище и обнаружили тело мужчины.

Читайте также:

В Ростове-на-Дону умер кулачный боец Александр Коломыцев

Умер звезда сериала «Спасатели Малибу»

Умер актер из фильма «Покаяние» Тристан Саралидзе
#сердце
#прощание
#похороны
#спортсмен
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На первомайское шествие вышли 500 бойцов подмосковных студенческих отрядов
02 мая 2024, 17:40

Фото: пресс-служба МИСК МО

500 бойцов студенческих отрядов Подмосковья стали участниками парада, который состоялся 1 мая на Международном форуме-выставке «Россия». Праздничное шествие на ВДНХ прошло под лозунгом «Май! Труд крут!», сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«В этом году в регионе прошло более 280 мероприятий в честь Праздника весны и труда. В них приняли участие более 85 тыс. человек. Молодые ребята вышли на субботники, привели в порядок парки и исторические памятники, помогли с уборкой ветеранам, высадили цветы и деревья, проверили свои силы в игре «Зарница 2.0», собрали макулатуру и сделали много других полезных и добрых дел», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Фото: пресс-служба МИСК МО

По её словам, не забыла молодёжь и о поддержке военнослужащих.
«В рамках акции «Доброе дело» организовали сбор гуманитарной помощи участникам СВО, провели мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей, окопных свечей. Ребята писали тёплые письма нашим защитникам», – добавила министр.

Фото: пресс-служба МИСК МО

По словам Швелидзе, одним из центров притяжения подмосковных студентов 1 мая стала выставка «Россия», где активисты РСО не только прошли торжественным первомайским шествием, но и выступили на праздничном концерте с творческим номером.

Мероприятие прошло в формате костюмированных и театрализованных колонн, отражающих разные профессии, результаты труда человечества в XX и XXI веках, а также 65-летнюю историю движения студенческих отрядов. В каждой из 10 тематических колонн шли студенты и ветераны движения.

Фото: пресс-служба МИСК МО

«Российские студенческие отряды – это про труд, про работу, про усердие и результат. Наше движение показывает это на деле. Тысячи ребят работают на трудовых объектах в родном Подмосковье и в других регионах страны в межрегиональных и всероссийских трудовых проектах», – отметил руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалёв.
«Российские студенческие отряды» – крупнейшая молодёжная организация страны, которая временно трудоустраивает более 200 тыс. молодых людей из 81 региона, занимается патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодёжи.

Фото: пресс-служба МИСК МО

В прошлом году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В Московской области движение начало работу в 2020 году. За это время численность его участников превысила 5 тыс человек.

Читайте также:

Студенты театрального института посетили Дом творчества имени Б. В. Щукина

Подольские студенты могут пройти практику в центре реабилитации «Ясенки»

В Долгопрудном студенты МФТИ сдали 25 литров крови на донорской акции
#подмосковье
#московская область
#студенты
#1 мая
#россия
#выставка
#форум
#вднх
#шествие
#екатерина швелидзе
#миск мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье снизилось количество жалоб на вывоз мусора благодаря дорожным знакам
02 мая 2024, 17:29

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Новые дорожные знаки во дворах Подмосковья помогли своевременно вывезти отходы более 2 тысяч раз. об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
С появлением новых дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» во дворах региона было выявлено 2020 случаев припаркованных автомобилей около контейнерных площадок, мешающих работе мусоровоза.

«120 инспекторов ГУСТ МО в ежедневном режиме осуществляют мониторинг чувствительных локаций. При обнаружении нарушений инспектор и специалисты управляющей организации пытаются связаться с владельцем автомобиля через общедомовые чаты. Если результатов нет — приходится прибегать к крайним мерам и эвакуировать ТС на спецстоянку. Так, с февраля этого года было эвакуировано 1097 машин, владельцы которых не вышли на связь», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что с начала работы знаком также было выписано порядка 1,2 тысячи протоколов об административных правонарушениях.

Читайте также:

Нелегальных перевозчиков отходов в Подмосковье за месяц оштрафовали на 15 млн рублей

Во дворах Подмосковья устранили около 6,4 тыс. аварийно-опасных ям

В Подмосковье с начала месяца устранили более 1,7 тыс. дефектов на детских площадках
#подмосковье
#инспектор
#остановка
#специалисты
#мониторинг
#густ мо
#мусор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нелегальных перевозчиков отходов в Подмосковье за месяц оштрафовали на 15 млн рублей
02 мая 2024, 17:25

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Более чем 15 млн рублей составила общая сумма штрафов, наложенных на нелегальных перевозчиков отходов в Московской области в апреле по упрощённой системе, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.
«Штрафы по упрощённой системе выписываются водителям, чьи нарушения были зафиксированы дорожными видеокамерами. В апреле за транспортировку мусора без специального разрешения было вынесено 156 постановлений, а сумма штрафов составила 15 миллионов 188 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Больше всего нарушителей попалось на участке трассы А-104 «Москва-Дмитров-Дубна», там оштрафовали 35 грузовиков на 4 млн 235 тысяч рублей. Коме того, на трассах Ленинского округа были оштрафованы 23 водителя на общую сумму 166 тысяч рублей.

Читайте также:

В Долгопрудном поймали трёх нелегальных перевозчиков мусора

В Подмосковье проверили состояние 40 аттракционов

В Дмитровском округе оштрафовали двух нелегальных перевозчиков мусора
#строительный мусор
#штрафы
#густ мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Химках провели встречу для школьников с лесничими
02 мая 2024, 17:06

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Около тысячи учащихся встретились с лесничими в химкинской школе «Лидер». Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Мероприятие прошло в рамках акции «День добрых дел».

«Сотрудники Дмитровского лесничества провели уроки экологии и пожарной безопасности в средней общеобразовательной школе «Лидер» в Химках. Лесничие рассказали о своей сложной и интересной работе, связанной с обеспечением безопасности и охраны лесных массивов, сохранением чистоты в лесах Подмосковья. Также школьникам продемонстрировали видеоролики, которые сняли учащиеся школьных лесничеств и напомнили о правилах пожарной безопасности в лесах», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что в конце встречи лесничие подарили детям 2️3 саженца ели, которые будут высажены на территории школ.

Читайте также:

Кузьминский лесопарк в Котельниках проверили на противопожарную безопасность

Парки Подмосковья за месяц посетили более 8 млн человек

Ущерб от нелегальной свалки в Ленинском округе оценили в 19 млн рублей
#ели
#уроки
#сотрудники
#акции
#лидер
#комитет лесного хозяйства мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Черви на нашем теле»: В Сибири предложили способ для борьбы с тунеядцами
Депутат Собканюк предложила отправлять «тунеядцев» в трудовые лагеря
02 мая 2024, 17:05

Фото: iStock/Doucefleur

Депутат томской думы Екатерина Собканюк на заседании регионального парламента, обсуждая выплаты по безработице, предложила создавать в России трудовые лагеря для «тунеядцев».
«Люди, о которых вы говорите, идут к вам в Фонд занятости, безусловно, получают пособие по безработице. Как вы считаете, может, рассмотреть вообще-то вопрос сегодня каких-то трудовых лагерей? Ведь это же все было», — заявила Собканюк.

При этом её слова в зале вызвали смех, чему депутат искренне удивилась и добавила, что на стройках не хватает сварщиков, электриков и других специалистов. Собканюк также назвала людей, которые не хотят работать, «тунеядцами и червями на теле».

Читайте также:

Безработица в России в феврале снизилась до исторического минимума

Путин: в России сейчас нет безработицы, и в ближайшие годы она стране не грозит

Экономист Беляев: Технологии способствовали снижению безработицы в России
#пособие
#безработица
#технологии
#фонд
#депутат
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кузьминский лесопарк в Котельниках проверили на противопожарную безопасность
02 мая 2024, 16:49

Фото: телеграм-канал Сергея Жигалкина

В городском округе Котельники ввели особый противопожарный режим, сообщил глава муниципалитета Сергей Жигалкин. В Кузьминском лесопарке прошли проверки.
«Сотрудники Подольского лесничества, Котельниковского отдела полиции, отделов ГОЧС и администрации города осмотрели места общего пользования на предмет разведения любого вида огня, в том числе в мангалах, а также складирования мусора и проезда автотранспорта. В ходе патрулирования уже были пресечены попытки разведения костров. Составлены протоколы об административном нарушении», – написал Жигалкин в своём телеграм-канале.
Он напомнил, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа в размере: от 40 тыс. до 50 тыс. рублей на граждан; от 60 тыс. до 90 тыс. рублей на должностных лиц; от 600 тыс. до 1 млн рублей – на юрлиц. Жигалкин добавил, что работа по обеспечению безопасности в лесопарках, включая патрулирование, будет проводится в течение всего сезона.

Читайте также:

Росгвардейцы задержали в Котельниках серийного похитителя брендовых сумок

В Котельниках началось благоустройство территории новой школы на 2000 мест

Порядок в Кузьминском лесопарке в Котельниках наведут до 24 апреля
#котельники
#сергей жигалкин
#пожарная безопасность
#лесные пожары
#парк
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф