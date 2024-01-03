Психолог Глебова рассказала, почему детей-интровертов легче воспитывать

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Многим родителям легче даётся воспитание детей-интровертов, нежели экстравертов. Клинический и когнитивный психолог Евгения Глебова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, чем отличается подход к таким детям.
Так, по словам специалиста, интроверты всегда с осторожностью относятся к новым людям и изменениям, что позволяет им внимательнее выбирать занятия и строить новые знакомства. С таким ребёнком родители могут не волноваться о том, что он окажется в неприятной ситуации или уйдёт с незнакомцем.
Также собеседница «Газеты.Ru» подчеркнула, что интровертные дети будут внимательно и без спешки разбираться в какой-либо теме, что-то кропотливо изучать для поиска сути. Им крайне важно понять, как устроено всё вокруг и почему именно так, а не иначе.
Кроме того, дети-интроверты никогда не стремятся стать частью шумной компании и не требуют постоянной смены впечатлений. Это позволяет родителям не ломать голову над тем, как ещё развлечь ребёнка. Им следует просто оставить его наедине с интересным занятием и не отвлекать.
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Также собеседница «Газеты.Ru» подчеркнула, что интровертные дети будут внимательно и без спешки разбираться в какой-либо теме, что-то кропотливо изучать для поиска сути. Им крайне важно понять, как устроено всё вокруг и почему именно так, а не иначе.
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Анастасия Чинкова