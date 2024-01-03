Психолог Глебова рассказала, почему детей-интровертов легче воспитывать

Адаптация жилья для героев с инвалидностью — это одно из важнейших направлений деятельности фонда «Защитники Отечества». В рамках запущенного проекта фонд исключительно за счёт собственных средств обустраивает квартиры и дома под нужды ветеранов-инвалидов специальной военной операции.