Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» пройдет в Петербурге
Юбилейный международный форум «Арктика: настоящее и будущее» ежегодно подводит итоги арктической повестки.
Как уточнили в Международной ассоциации полярников, форум 2025 года пройдет под девизом «Арктика в действии». Деловая программа мероприятия ориентируется на содействие реализации национальных целей в АЗРФ.
В центре внимания — превращение идей и инициатив в конкретные результаты с акцентом на необходимые практические шаги для реализации арктических проектов.
Участники представят региональные проекты и разработки, чтобы повысить качество жизни населения и реализовать экономический потенциал.
Форум пройдет 9 и 10 декабря.
