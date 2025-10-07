Достижения.рф

Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» пройдет в Петербурге

Фото: istockphoto/Imagebear

Юбилейный международный форум «Арктика: настоящее и будущее» ежегодно подводит итоги арктической повестки.



Как уточнили в Международной ассоциации полярников, форум 2025 года пройдет под девизом «Арктика в действии». Деловая программа мероприятия ориентируется на содействие реализации национальных целей в АЗРФ.

В центре внимания — превращение идей и инициатив в конкретные результаты с акцентом на необходимые практические шаги для реализации арктических проектов.

Участники представят региональные проекты и разработки, чтобы повысить качество жизни населения и реализовать экономический потенциал.

Форум пройдет 9 и 10 декабря.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0