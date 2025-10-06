Социально ориентированные организации Подмосковья получат дополнительную поддержку
Министерство информации и молодёжной политики Московской области начало приём заявок на участие в дополнительном отборе для оказания информационной поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Участниками отбора могут стать социально ориентированные некоммерческие организации Московской области. Поддержку окажут в форме содействия в создании официальных сайтов. Информация о правилах отбора размещена на сайте министерства.
Сроки проведения отбора – с 6 октября по 12 декабря 2025 года. Заявки принимают в течение 30 календарных дней – с 9 часов 6 октября до 18 часов 4 ноября.
