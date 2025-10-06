Социально ориентированные организации Подмосковья получат дополнительную поддержку

06 октября 2025, 11:29

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

Министерство информации и молодёжной политики Московской области начало приём заявок на участие в дополнительном отборе для оказания информационной поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.