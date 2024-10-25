Народное голосование за финалистов премии #МЫВМЕСТЕ-2024 продлится до 21 ноября

Фото: МИСК МО
Все желающие могут проголосовать за финалистов Международной премии #МЫВМЕСТЕ-2024, представляющих Подмосковье. Объявлены финалисты премии, дан старт народному голосованию, которое продлится до 21 ноября.
«В этом году на конкурс было подано свыше 45 тыс. заявок. Это рекорд за всю историю премии. Мы гордимся проектами от Московской области, которые стали финалистами премии. В этом году от региона подали 955 заявок, 886 прошли техническую экспертизу и были допущены до оценки региональными экспертами. #МЫВМЕСТЕ – это про неравнодушных людей, награда для тех, кто откликается на чужую беду, делится временем, силами и ресурсами не ради выгоды, а потому что не может оставаться равнодушным», – сказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.В октябре в Доме правительства региона наградили победителей и призёров регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ. Дипломы получили более 50 активистов и организаций, реализующих проекты на благо Подмосковья.
Отдать голос можно за одного кандидата в каждой категории. В числе номинантов – такие проекты от Московской области, как Всероссийский фестиваль по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию RuCode от МФТИ в номинации «Страна возможностей», фестиваль WOOF, на котором животные из приютов находят себе дом, от Благотворительного фонда «НИКА» в номинации «Территория для жизни», гуманитарная миссия «Волонтёрской Роты Боевого Братства» в номинации «#МЫВМЕСТЕ-Россия», фестиваль «Молодой Пушкин» Андрея Тимофеева в номинации «Обучение служением».
Народное голосование открыто для всех пользователей соцсети «ВКонтакте» с подтверждённым аккаунтом или зарегистрированных не менее года. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, получат дополнительные баллы, которые суммируют с оценкой жюри.
Церемония награждения лауреатов пройдет на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в декабре в Москве.
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Лора Луганская