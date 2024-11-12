Регистрацию на Международный форум # МЫВМЕСТЕ продлили до 25 ноября

Фото: телеграм-канал премии # МЫВМЕСТЕ
Регистрация на Международный форум гражданского участия # МЫВМЕСТЕ продлена до 25 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале премии.
Более 10 тыс. участников из всех уголков России и 40 стран соберутся с 4 по 8 декабря в Москве, чтобы обсудить новые идеи и поделиться опытом в сфере добровольчества и гражданского участия.
Зарегистрироваться необходимо до 25 ноября по ссылке.
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Зарегистрироваться необходимо до 25 ноября по ссылке.
«Участников главного события в жизни гражданского общества ждёт множество полезной информации о трендах и новые форматах добровольчества, советы экспертов. Они также смогут познакомиться с единомышленниками, поддержать участников СВО, их семьи и жителей приграничных регионов, получить яркие эмоции и незабываемые впечатления», – говорится в сообщении.На форуме также пройдут церемония награждения победителей Международной премии #МЫВМЕСТЕ и вручение награды «Волонтёр года».
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Лора Луганская