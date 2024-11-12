Международный форум «Сделано в России» собрал более 5900 участников

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В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 14 октября 2024 года состоялся ежегодный международный экспортный форум «Сделано в России». Он стал важным событием для обсуждения актуальных вопросов внешней торговли и реализации национального проекта, сообщает АО «Российский экспортный центр».
«Сделано в России» собрал в Москве более 5900 участников, среди которых были представители бизнеса, государственных органов, научных учреждений, деловых ассоциаций и институтов развития из более чем 80 стран.
Мероприятие стало важнейшей платформой для обсуждения ключевых вопросов внешней торговли и поиска эффективных решений для поддержки российских экспортеров в условиях глобальных экономических вызовов.
Основное внимание на форуме было уделено повышению конкурентоспособности российских товаров и услуг, а также созданию благоприятных условий для развития малых и средних предприятий.
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Мероприятие стало важнейшей платформой для обсуждения ключевых вопросов внешней торговли и поиска эффективных решений для поддержки российских экспортеров в условиях глобальных экономических вызовов.
Основное внимание на форуме было уделено повышению конкурентоспособности российских товаров и услуг, а также созданию благоприятных условий для развития малых и средних предприятий.
«Форум продемонстрировал не только высокий интерес нашей страны и дружественных государств к развитию взаимовыгодного сотрудничества, но и значительный потенциал отечественных экспортеров, которые способны успешно конкурировать на мировом рынке», — рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.
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Дайана Хусинова