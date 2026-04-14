Россия представит в ООН Международный фестиваль молодежи
Глава Росмолодежи Григорий Гуров представит Международный фестиваль молодежи 2026 года на площадке Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) ООН в Нью-Йорке.
Руководитель ведомства подчеркнул, что Россия выстраивает диалог с мировым сообществом на «языке молодости, дружбы и настоящих дел». Сам фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября под девизом: «Следуй за мечтой. Вместе с Россией».
«Мы здесь, чтобы предлагать и объединять», — добавил Гуров в Max, отметив, что даже в США мессенджер работает отлично.
Ранее Росмолодежь объявила Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться».