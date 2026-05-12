Продолжается прием заявок на конкурс «Архитектура дипломатии»
Продолжается прием заявок на конкурс «Архитектура дипломатии». Об этом сообщили в Главном производственно-коммерческом управлении по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России.
Тема пятого сезона — «Матрёшка – разговор орнаментов и красок». Участникам предлагают через живопись, декоративно-прикладное и ручное творчество переосмыслить один из самых узнаваемых символов русской культуры, который олицетворяет семью, единство и благополучие.
Среди нововведений 2026 года конкурс впервые проходит в международном формате (второй год подряд) и номинация — «Автор малой скульптурной композиции». Кроме того, не забыли и традиционные номинации — «Юные художники» (12-18 лет) и «Молодые художники» (18-35 лет).
Приём работ завершится 10 июня.
Читайте также: