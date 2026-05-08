Международный конкурс «Архитектура дипломатии» пройдет в пятый раз
Стартовал V юбилейный Открытый творческий конкурс «Архитектура дипломатии». В этом году событие во второй раз пройдёт в международном формате.
Тема сезона: «Матрёшка – разговор орнаментов и красок». Участникам предлагается через живопись, декоративно-прикладное и ручное творчество переосмыслить образ русской матрёшки как символ семьи, единства и благополучия.
Новшество конкурса — расширение номинаций. Наряду с категориями «Юные художники» (12-18 лет) и «Молодые художники» (18-35 лет) жюри впервые определит победителей в номинации «Автор малой скульптурной композиции».
Приём работ продлится до 10 июня. Организатором выступает ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России» (ГлавУпДК).
Читайте также: