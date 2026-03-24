МИД РФ объявило о проведении творческого конкурса «Архитектура дипломатии»
Открытый творческий конкурс «Архитектура дипломатии» в юбилейный пятый раз проходит в России. Его организует Главное производственно‑коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД РФ.
Второй год подряд конкурс проходит в международном формате. В этот раз темой стала «Матрёшка — разговор орнаментов и красок». Один из самых узнаваемых образов русской культуры является символом семьи, единства и благополучия. Художникам-конкурсантам предлагается переосмыслить его феномен с помощью средств живописи, декоративно-прикладного и ручного творчества.
В этом году впервые в истории проведения конкурса лауреатов определят сразу в трёх номинациях: «Юные художники» (от 12 до 18 лет), «Молодые художники» (от 18 до 35 лет) и «Автор малой скульптурной композиции».
Конкурс стартовал 10 марта. Приём работ будет осуществляться до 10 июня текущего года.
