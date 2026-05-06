На фестивале в усадьбе Дубровицы проведут три творческих конкурса
Областной фестиваль «Губернское событие» проведут на территории усадьбы Дубровицы в округе Подольск 16 мая. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
В рамках фестиваля состоятся творческие конкурсы, лекции, концерты и ярмарка.
«На площадке культурно-просветительского центра «Дубровицы» запланированы конкурсы тетра мод, вокала и исторического танца, а также лекции по истории усадеб и концерт «Очарование романса», — говорится в сообщении.На территории у храма Знамения гостей ждёт праздник колокольного звона, в Липовом парке — театрализованная прогулка с гаданиями по книге и обучением языку цветов и языку веера, а на Певческом поле — народные гуляния, ярмарка, мастер-классы и выставка работ подольских художников.
Вход на фестиваль свободный, возрастных ограничений нет.