Приём заявок на конкурс «Женщины в АПК» продлили до 13 мая

06 мая 2026, 18:41

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Cрок приёма заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Женщины в АПК» продлён до 13 мая включительно. Об этом объявили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





У представительниц аграрной отрасли региона ещё есть время подать заявку на конкурс и представить свой проект. Заполнить анкету можно через специальную форму по ссылке.

«Конкурс объединяет женщин самых разных направлений АПК. Участвовать могут как действующие руководители хозяйств, внедряющие инновации на производстве, так и авторы новых проектов в агросфере, женщины, реализующие социальные инициативы и повышающие качество жизни на селе, а также те, у кого есть яркие личные достижения в профессии», – рассказали в пресс-службе министерства.