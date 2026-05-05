Стартовал приём заявок на подмосковный конкурс «Женщина – Герой 2026»
С 5 по 31 мая ведётся приём заявок на участие в конкурсе Московской области «Женщина – Герой 2026». Участницами конкурса могут стать совершеннолетние женщины — члены семей участников специальной военной операции, зарегистрированные на территории Подмосковья.
Как отметил инициатор проекта, депутат Государственной Думы и сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Сергей Колунов, конкурс проводится в регионе второй год подряд при поддержке губернатора Андрея Воробьёва. Он подчеркнул, что инициатива направлена на признание роли женщин, которые в сложных обстоятельствах сохраняют силу духа, поддерживают семьи, воспитывают детей и продолжают следовать традиционным ценностям. Девиз проекта — «Сила женщины – сила России». В рамках конкурса участницы смогут представить творческие работы, посвящённые семье, поддержке участников СВО и своему вкладу, а победительница получит звание «Женщина – Герой 2026».
Финал конкурса запланирован на 7 сентября 2026 года и пройдёт в Центральном академическом театре Российской Армии. Победительницу определит жюри, в которое войдут представители культуры, искусства, кино и телевидения, участники СВО, общественные лидеры, а также представители Государственной Думы и Правительства Московской области. Председателем жюри станет заслуженный артист России SHAMAN. Победители и участники конкурса будут награждены ценными призами.
В 2025 году конкурс объединил 136 женщин из семей участников СВО со всего Подмосковья. По итогам отбора 71 участница прошла в полуфинал, восемь — в финал, а победительницей и обладательницей титула «Женщина – Герой 2025» стала Ксения Горячева из Егорьевска.
Кроме творческой части, проект имел и практическое значение: участницы и объединённые ими волонтёрские группы изготовили более шести тысяч маскировочных сетей, связали свыше 15 тысяч пар тёплых носков, а также собрали и направили на передовую более 100 тонн гуманитарной помощи.
