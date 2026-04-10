Международный молодёжный форум «Евразия Global» пройдёт в июне
В Оренбургской области с 23 по 28 июня 2026 года пройдет Международный молодёжный форум «Евразия Global». Он организуется в рамках продолжения программы «Культурное шефство», реализованной на Всемирном фестивале молодёжи.
К участию приглашены 160 молодых лидеров в сфере международного молодёжного сотрудничества в возрасте от 18 до 35 лет, включая 110 представителей российских Международных клубов дружбы и 50 иностранных участников. Форум направлен на разработку инструментов развития сообщества МКД, укрепление гуманитарного сотрудничества со странами-партнёрами и подготовку предложений для программы «Культурное шефство» на Международном фестивале молодёжи – 2026.
Для участия необходимо до 1 мая 2026 года зарегистрироваться на платформе wyffest.com и подать заявку. Участников определят по итогам конкурсного отбора. Транспортные расходы оплачивает направляющая сторона, проживание, питание и логистику в Оренбурге — принимающая.
