Популярные среди молодёжи блогеры и артисты выступят на музфестивале «ТопФест»
В России готовятся провести всероссийский музыкальный фестиваль «ТопФест», который реализуется в рамках задач Стратегии молодежной политики до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба АНО «Институт поддержки детского блогинга», которая совместно с компанией «Иннопрактика» выступает организатором проекта.
Ключевым событием станет концерт 12 июня 2026 года в БСА «Лужники», где выступят популярные среди молодежи блогеры и артисты, включая Марию Янковскую, Настю Кош, POLI, Gazan и SteshOK.
Совокупная аудитория участников превышает 50 миллионов подписчиков. Организаторы также сообщают о возможности приобретения билетов по специальной цене для многодетных семей, семей участников СВО и других социальных категорий граждан.
