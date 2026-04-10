Стартовал набор координаторов на Летние школы арт-кластера «Таврида» в 2026 году
Видео: пресс-служба АНО «Таврида.Арт»
Автономная некоммерческая организация «Таврида.Арт» приглашает молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет стать частью команды Летних школ Академии творческих индустрий «Меганом».
С июня по сентябрь 2026 года на территории арт-кластера «Таврида» (г. Судак, Республика Крым) пройдут семидневные образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств. Участников ждут интенсивные программы от ведущих экспертов, практические занятия и совместное создание творческих проектов.
Для организации и проведения событий формируется центр практики. Координаторы — студенты профильных направлений и активисты в сфере социокультурных мероприятий — получат уникальную возможность пройти практику и обучение, получить стипендию от арт-кластера, попасть в кадровый резерв центра практики, по итогам получить сертификат о прохождении практики.
Рекомендуемая целевая аудитория — граждане РФ и иностранные учащиеся российских вузов от 18 до 35 лет, в том числе студенты и выпускники направлений «сервис и туризм», «социально-культурная деятельность», «педагогика», «медиакоммуникации», «журналистика», «психология», «организация работы с молодежью»;
активисты в сфере молодёжной политики; волонтёры и организаторы региональных, всероссийских и международных форумов; специалисты, желающие развиваться в творческих индустриях; молодые люди с опытом кураторства, тьюторства, вожатства или наставничества на крупных мероприятиях и в НКО.
События арт-кластера «Таврида» включили в федеральный проект «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Молодёжь и дети», они реализуются с 2015 года.
