В Петербурге представили первый в мире учебник по соцархитектуре для студентов
В Санкт-Петербурге стартовала II Международная научно-практическая конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений». В мероприятии участвуют более 600 ученых, экспертов и практиков из 35 стран, включая Китай, США, Италию, Сербию, Иран, Бразилию и Южную Корею. Об этом сообщили организаторы конференции.
Приветствие участникам направил президент РФ Владимир Путин, отметивший важную роль социальной архитектуры в повышении качества жизни граждан. Ключевой темой конференции стала субъектность — способность человека, общества и государства самостоятельно определять свое будущее.
Состоялась презентация первого в мире учебника по социальной архитектуре для студентов. Как подчеркнул научный редактор издания, директор Института социальной архитектуры платформы «Россия — страна возможностей» Сергей Володенков, новое пособие переводит теорию в практику: в отличие от предыдущего издания для преподавателей, оно содержит реальные кейсы и инструменты социального проектирования. По его словам, российский опыт уже вызывает интерес за рубежом, а социальная архитектура может стать новым языком для международного диалога о будущем.
«Учебник призван научить не только разрабатывать проекты, но и воплощать их в жизнь», — добавил Володенков.Важным событием стало подписание соглашения о сотрудничестве между президентской платформой «Россия – страна возможностей» и Государственным университетом управления (ГУУ). Документ предусматривает разработку совместных образовательных программ и обмен экспертизой по развитию социальной архитектуры.
В программе конференции запланировано обсуждение вопросов неравенства в доступе к будущему, роли цифровых платформ и стандартов проектной деятельности. Участниками события стали представители более 90 городов России и порядка 120 ведущих вузов. Организаторами выступили АНО «Экспертный институт социальных исследований», Институт социальной архитектуры и СПбГУ.