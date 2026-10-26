В Петербурге представили первый в мире учебник по соцархитектуре для студентов

26 октября 2026, 11:36

Фото: организаторы конференции «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений»

В Санкт-Петербурге стартовала II Международная научно-практическая конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений». В мероприятии участвуют более 600 ученых, экспертов и практиков из 35 стран, включая Китай, США, Италию, Сербию, Иран, Бразилию и Южную Корею. Об этом сообщили организаторы конференции.





Приветствие участникам направил президент РФ Владимир Путин, отметивший важную роль социальной архитектуры в повышении качества жизни граждан. Ключевой темой конференции стала субъектность — способность человека, общества и государства самостоятельно определять свое будущее.



Состоялась презентация первого в мире учебника по социальной архитектуре для студентов. Как подчеркнул научный редактор издания, директор Института социальной архитектуры платформы «Россия — страна возможностей» Сергей Володенков, новое пособие переводит теорию в практику: в отличие от предыдущего издания для преподавателей, оно содержит реальные кейсы и инструменты социального проектирования. По его словам, российский опыт уже вызывает интерес за рубежом, а социальная архитектура может стать новым языком для международного диалога о будущем.





«Учебник призван научить не только разрабатывать проекты, но и воплощать их в жизнь», — добавил Володенков.